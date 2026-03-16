Besent: Iranski rat, ne trgovina bi mogli da odlože Trampovu posetu Kini

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je danas da moguće odlaganje planiranog samita američkog i kineskog predsednika ne bi bilo zbog neslaganja oko trgovine, već zato što je moguće da bi Donaldu Trampu bilo potrebno da ostane u Sjedinjenim Državama zbog rata sa Iranom.

Tramp je u nedelju uveče rekao da bi njegova zvanična poseta od 31. marta do 2. aprila Kini, gde bi trebalo da se sastane spredsednikom Kine Si Đinpingom, mogla da bude odložena ako Peking ne pruži pomoć SAD u deblokiranju Ormuskog moreuza.

„Mislim da bi i Kina trebalo da pruži pomoć, jer uvozi 90 odsto svoje nafte kroz taj moreuz“, rekao je Tramp za britanski list Fajnenšel tajms (The Financial Times). Rekao je da bi odgovor Pekinga želeo pre sastanka sa Sijem.

Besent drugi dan razgovora sa kineskim vicepermijerom He Lifengom u Parizu o trgovinskim odnosima i pripremanju sastanka Trampa i Sija u Kini.

U razgovoru za Si-En-Bi-Si (CNBC) Besent je rekao da su njegovi sastanci sa kineskim vicepremijrom „vrlo dobri“ i da je tome doprineo „stabilan odnos“ njihove dve države.

Američka i kineska delegacije danas su nastavili pregovore u pariskom sedištu Organizacije za ekonomsku saradnj i razvoj (OECD), kluba uglavnom bogatih demokratija u kojem Kina nije član.

U razgovorima koji su počeli juče Kina se pokazala otvorenom za potencijanu dodatnu kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda, uključujući živinu, govedinu i ratarske proizvode koji nisu soja, rekao je jedan izvor za Rojters pre drugog dana sastanaka.

Kina i dalje namerava da kupi 25 miliona metričkih tona američke soje godišnje tokom naredne tri godine prema trgovinskom primirju koje su postiglli Tramp i Si u oktobru 2025. godine, rekao je taj izvor.

U saopštenju danas kinesko Ministarstvo trgovine kritikovalo je SAD zbog trgovinske istrage o prinudnom radu, i pozvalo Vašington da ispravi svoj postupak.

„Značajan“ napredak u kinesko-američkoj ekonomskoj saradnji mogao bi da povrati poverenje u sve krhkijoj globalnoj privedi, napisala je kineska novinska agencija Sinhua u komentaru.

Razgovori u Parizu slede posle nekoliko susreta namenjenih smirivanju tenzija prošle godine Besenta, Hea, američkog trgovinskog predstavnika Džejmisona Grira i glavnog kineskog trgovinskog pregovarača Li Čenganga.

Neizvesnost ukazuje do koje mere je američko-izraelski napad na Iran preoblikovao svetsku politiku u poslednje dve nedelje.

Otakzivanje sastanka Trampa sa Sijem moglo bi da samo posebi ima velike ekonomske posledice jer su odnosi Vašingtona i Pekinga ionako nategnuti i obe strane su jedna drugoj pretile visokim carinama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com