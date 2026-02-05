Bešlin: Studentski pokret popravio društvo, režim primenjuje državni terorizam

Zahvaljujući pobuni koju je započeo studentski pokret, kao najistaknutiji društveni pobunjenički pokret u modernoj istoriji, Srbija je već dobila nesumnjivo bolje društvo, desila se emancipacija i ljudi su masovno oslobođeni straha, ali smo istovremeno dobili i mnogo goru državu, izjavio je istoričar Milivoj Bešlin.

Bešlin je sinoć na tribini u Novom Sadu, pod naslovom „Nacionalizam, fašizam, oslobođenje, kuda dalje sa protestima?“, rekao da su danas najaktuelnija pitanja da li se taj pobunjenički emancipatorski pokret gasi ili prelazi u neku drugu formu, kao i da li režim konsoliduje svoje redove i hoće li uspeti da vrati deo urušenog legitimiteta.

„Oni u tom pokušaju da nam pokažu da su vratili na staro, pojačavaju mere represije koje sada zaista već prelaze u ono što se zove državnim terorizmom. Vidimo da se to dešava još uvek selektivno, pažljivo biraju koje će institucije i koje pojedince da targetiraju, ko su novinari, advokati, profesori, naučnici koje će oni da hapse, da procesuiraju, da im prete, da im daju otkaz, da ih ostavljaju bez posla“, rekao je Bešlin.

On je naveo da u istoriji ne može da nađe pandan polarizaciji koja je danas prisutna u društvu u Srbiji, ali da je studentski pokret evidentno nepovratno promenio neke stvari, uključujući politizaciju mladih.

„Autoritarni režimi vrlo često ne indoktriniraju ljude nego ih depolitizuju, bacaju ih u neku vrstu depresije, a ovde je taj studentski društveni pokret u ljudim probudio nadu u mogućnost društvenih promena, politizovao je posebno mlade ljude i zainteresovao je za politiku čitave mase ljudi koji su do sada bili potpuno nezainteresovani za politička zbivanja i utoliko je zaista naše društvo velikim delom reintegrisano, osnaženo“, istakao je Bešlin.

Sa druge strane, kako je dodao Bešlin, zahvaljujući odgovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića na tu pobunu – „imamo goru državu“.

„Dobili smo mnogo goru vladu od one koju je vodio Miloš Vučević. Ako pogledate sada ministre nauke, kulture, obrazovanja, to je jedna katastrofa, to je zaista onaj poslednji šljam koji oni izvlače, kao onaj prazan rezervoar kad povuče mulj“, rekao je Bešlin.

Tvrdi i da je u tom odgovoru režima na hiljade ljudi ostalo bez posla ili je smenjeno sa svojih funkcija, pre svega u obrazovnom sistemu, ali i u administraciji, u sudstvu, tužilaštvu, u bezbednosnom sektoru, svi oni koji su ocenjeni kao nedovoljno lojalni.

Uprkos tome, dodaje Bešlin, Vučić ne može „da zakrpi pad legitimiteta“ ni sebe ni svoje partije, zbog čega izbegava da raspiše izbore.

„Mislim da ćemo mi zaista tog izbornog dana, u pola deset-deset uveče, imati dva izborna rezultata i da jedni drugima nećemo verovati i da će se onda postaviti pitanje koji rezultat je pravi, odnosno na koji način ćemo se izboriti za taj izborni rezultat u koji verujemo. To ostavlja prostor da se politička kriza, koja je i društvena, rešava na način koji više nije ni miran ni demokratski i nije primeren jednom demokratskom društvu“, upozorio je on.

Bešlin je naveo da je Srpska napredna stranka naslednica Šešeljeve radikalne stranke, koja je, kako je naveo, nastala kao partija destrukcije, „rušilačka partija fašističke orijentacije“, a da su poslednjih godinu dana tokom aktuelne društveno-političke krize u Srbiji, ponovo jasno vidljivi njeni koreni.

„Vidimo to staro radikalsko lice te partije i vidimo te njihove rušilačke, odnosno destruktivne karakteristike. Vučićev režim osim što je razorio politički sistem, što je faktički uništio opozicione partije, razorio medije, institucije i pravni poredak, kao i institut slobodnih i fer izbora, on je uspeo što nije pošlo rukom ni Miloševiću devedesetih godina – da atomizuje naše društvo, da toliko duboko prodre u društvo, da faktički pokida društveno tkivo. Za to je potrebno prilično velika destruktivna sposobnost“, naveo je Bešlin.

Prema njegovim rečima, ostaje da se do proleća vidi šta će Vučić uspeti da uradi sa planovima za preuzimanje slobodnih medija, jer je jasno da neće ići na izbore dok „ne pokuša da udavi i to malo medija“.

Ocenio je da Vučić to radi ne zato što veruje da će oni koji te medije gledaju i slušaju od sutra sutra glasati za njega, nego „zato što se plaši da dok ti mediji postoje, njegova krađa izbora i njegove izborne manipulacije neće moći da prođu neprimećeno i od strane građana nekažnjeno“.

„Zbog toga se on vrlo trudi da pre izbora sve te ventile, ako je moguće, zatvori, što je jedan vrlo opasan trend, jer mislim da se tim zatvaranjem svih mogućih ventila stvara jedna vrlo ozbiljna, eksplozivna situacija, za koju niko ne može da predvidi kako i na koji način će se završiti“, naveo je Bešlin dodajući da je bes koji postoji kod ljudi autentičan, te da može „da isklizne na bilo koju stranu“.

(Beta)

