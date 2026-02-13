Besplatan parking u Beogradu od nedelje do utorka

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" Beograd saopštilo je da od nedelje do utorka, odnosno 15, 16. i 17. februara, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada povodom obeležavanja Dana državnosti.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“, biće otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila, piše na sajtu preduzeća.

Od srede će naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada funkcionisati uobičajeno.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com