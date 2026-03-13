Beta: Nismo dobili poziv za medijsko praćenje Expo 2027

Rukovodstvo Novinska agencija Beta negira da je dobilo poziv za podnošenje ponude za medijsko praćenje aktivnosti i oglašavanje preduzeća Expo 2027 povodom specijalizovane izložbe koja će biti održana u Srbiji.

Ni na jednu imejl ili poštansku adresu koju koristi Agencija Beta nije stigao poziv za učešće u aktivnostima medijskog praćenja preduzeća EXPO 2027.

Kako je ranije javio portal Nove ekonomije, Agencija Tanjug dobila je posao vredan 4,2 miliona dinara bez PDV-a, odnosno 5,04 miliona sa PDV-om, za uslugu medijskog praćenja aktivnosti i oglašavanja koje je dodelilo preduzeće EXPO 2027.

Taj portal je preneo informaciju da je Tanjug dobio posao jer je jedini i podneo ponudu za njega.

Takodje se tvrdi da su poziv za podnošenje ponuda 20. februara poslate na sve tri novinske agencije u Srbiji – Tanjug, Beta i Fonet, ali da se samo Tanjug odazvao i podneo svoju ponudu.

Nova ekonomija dodaje da se u odluci o dodeli ugovora ne navode detalji usluge koje će Tanjug pružiti.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta na temu „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

