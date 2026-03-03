Beta raspisala konkurs za najbolju medijsku fotografiju

Novinska agencija Beta raspisala je danas 23. regionalni konkurs za najbolju medijsku fotografiju pod nazivom "Betina fotografija godine".

Poziv je otvoren za profesionalne fotoreportere sa fotografijama snimljenim na prostoru Jugoistočne Evrope od 1. marta 2025. do 28. februara 2026. godine.

Konkurs je otvoren do 15. aprila ove godine.

Od pristiglih radova stručni žiri će odabrati fotografije koje će biti nagradjene novčanim iznosima od 1.000, 750 i 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Žiri bira i najbolju fotografiju iz oblasti života i inkluzije osoba s posebnim potrebama koja će dobiti nagradu „Damjan Diklić“ u vrednosti 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Publika na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram će takodje moći da glasa, a fotografija sa najviše glasova će dobiti nagradu publike.

Propozicije Konkursa i formulari za prijavu se nalaze na ovom mestu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com