Bez doprinosa SAD i drugih Svetska zdravstvena organizacija steže kaiš

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je danas na godišnjem sastanku Izvršnog odbora te agencije UN da su dramatična smanjenja budžeta 2025. godine, dok su Sjedinjene Države odlazile iz njenog sastava što je sprovedeno poslednjih dana, a i donatori su to najavljivali, „stvorila šansu za stvaranje vitkije, refokusirane SZO“.

„Značajno smanjenja finansiranja nije nam ostavilo izbora sem da smanjimo broj zaposlenih“, rekao je on, saopštila je SZO.

Prošle nedelje je od ukupno 8.000 službenika otpušten 1.241, a 1.162 su otišla ili će otići kroz penzionisanje, dobrovoljno prevremeno penzionisanje ili preseljenje u druge službe UN.

Tedros je rekao da je time restrukturiranje SZO gotovo završeno.

Pozvao je 194 države članice da postepeno povećavaju svoje članarine da bi smanjile oslanjanje SZO na dobrovoljne priloge. Cilj je da članarine na kraju pokriju polovinu budžeta agencije.

„Mislim na nezavisnost od šačice donatora; mislim na nezavisnost od nefleksibilnog, nepredvidivog finansiranja; mislim na SZO koja više nije izvođač radova, najvećim donatorima“, kazao je Tedros, već „mislim na nepristrasnu, naučno zasnovanu organizaciju koja je slobodna da kaže šta dokazi govore, bez straha ili favorizovanja“.

Sastanak Izvršnog odbora koji je danas počeo i traje do subote, razmatraće obaveštenja o povlačenju Sjedinjenih Država i Argentine.

Uz to Vašington nije platio članarinu za 2024/2025. godinu, dugujući 260 miliona dolara.

SAD su doprinele SZO sa preko milijardu dolara 2022/23. godini, što je oko 20% budžeta organizacije, a SZO je bila primorana da smanji svoj budžet za 2026/27. godinu sa 5,3 milijarde dolara na 4,2 milijarde dolara.

To je tek početak ka smanjenju budžeta za 15%, posebno za spremnost za vanredne situacije, antimikrobnu otpornost, finansiranje zdravstva, otpornost na klimatske promene i determinante zdravlja, anevo je Tedros.

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi rekli su da je SZO „ukaljala i okaljala sve što je Amerika učinila za nju“, a i dalje „vređa Ameriku“.

„Obrnuto je tačno“, odgovorila je SZO.

Ispred sedišta SZO u Ženevi je skinuta zastava SAD a njihova Misija je prošle nedelje neuvijenio rekla da je ta zastava „posvećena američkim životima izgubljenim“ tokom pandemije kovida-19.

U Izvršnom odboru Izrael je danas rekao da je SZO postala politizovana i da bi povlačenje SAD trebalo da pokrene preispitivanje budućnosti i svrhe SZO, a i da je i on pod pritiskom da napusti ru svetsku organizaciju..

Bugarska, govoreći u ime Evropske unije, rekla je da se globalno javno zdravstvo na „kritičnoj prekretnici“, s „neviđenim pritiskom na zdravstvene sisteme širom sveta“.

Haiti, pogođen krizom, rekao je na sastanku da reforma globalne zdravstvene arhitekture „više nije institucionalni luksuz“ već „vitalna nužnost“.

Rusija je takođe izrazila nezadovoljstvo nekim tačkama dnevnog reda Izvršnog odbora i pozvala SZO da se vrati „nepristrasnosti“.

Tedros je na sastanku Izvršnog odbora izvestio i o uspesima tokom prošle godine.

Najvažniji u pogledu prevencije bolesti je pristup više od 900 miliona doza vakcine protiv gripa; ponovno uspostavljanje preventivne vakcinacije protiv kolere nakon trogodišnje pauze, pri čemu je 50 miliona doza otišlo u Bangladeš, Demokratsku Republiku Kongo (DRK) i Mozambik; preventivna vakcinacija protiv ebole približno 100.000 zdravstvenih radnika na prvoj liniji fronta u DR Kongu i Centralnoafričkoj Republici.

„Uprkos smanjenju finansiranja, zaštitili smo globalnu mrežu laboratorija za male boginje i rubeolu, omogućavajući našoj mreži od više od 740 laboratorija da obradi više od 700.000 testova za otkrivanje i reagovanje na male boginje širom sveta“, rekao je Tedros.

Sedam novih zemalja je dobilo podršku za uvođenje vakcina protiv malarije, a još 15 zemalja za uvođenje HPV vakcinacije kako bi se sprečio rak grlića materice, što znači da 65% devojčica širom sveta sada živi u zemlji sa rutinskim HPV-om. vakcinacija, kazao je on.

Rekao je da je Akademija SZO u Lionu, koju je osnovala francuska vlada, imala prošle godine 100.000 upisanih polaznika. Osnovni program hitne pomoći te akademije pruža standardnu obuku o tome kako zbrinuti akutno obolele pacijente.

„Studija sprovedena na preko 35.000 pacijenata u 17 bolnica u Nepalu, Ugandi i Zambiji pokazala je smanjenje mortaliteta između 34% i 50% nakon sprovođenja osnovne obuke za hitnu pomoć Akademije SZO“, istakao je Tedros.

Kazao je da je prošle nedelje bila šesta godišnjica proglašenja kovida-19 vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja, a prošle godine je dogovoren sporazum SZO o pandemiji i stupili su na snagu izmenjeni Međunarodni zdravstveni propisi.

Kroz Fond za pandemiju, SZO i Svetsku banku, 70 zemalja će ojačati nadzor, laboratorijske mreže, kapacitet radne snage i multisektorska koordinacija.

SZO je takođe ažurirala svoju međunarodnu mrežu za nadzor patogena, koristeći veštačku inteligenciju kako bi podržala više od 110 zemalja i 30 organizacija koje svakodnevno koriste platformu za brzu identifikaciju novih pretnji.

Izveštaj Komiteta za program, budžet i administraciju (PBAC), koji je preporučio reformu upravljanja, promene arhitekture globalnog zdravlja i izmene procesa izbora eksternog revizora, Izvršni odbor je usvojio.

PBAC je tražio od Sekretarijata SZO da osigura da funkcije na nivou zemlje, kao što su kapaciteti za spremnost za vanredne situacije, posebno u ranjivim uslovima, budu zaštićeni od mera za ograničavanje troškova.

Komitet je takođe naglasio važnost održivog, predvidljivog i fleksibilnog finansiranja.

U odgovoru je Sekretarijat SZO izvestio da se postojeće fleksibilno finansiranje već dodeljuje za održavanje nedovoljno finansiranih prioritetnih oblasti i ponovo je potvrdio svoju posvećenost transparentnosti, ograničavanju troškova, jačanju određivanja prioriteta i kontinuiranom angažovanju sa državama članicama o održivom finansiranju.

PBAC je takođe tražio od Sekretarijata SZO da bude domaćin procesa koji vode države članice, a koji će objedinjavati diskusije o reformi globalne zdravstvene arhitekture i inicijativu Ujedinjenih nacija za reformu, UN80.

Cilj bi bio da se „olakša konvergencija i izgradnja konsenzusa“ i uključe relevantni akteri u globalnom zdravstvu, uključujući razvojne banke, filantropije, civilno društvo i akademske institucije, saoopštila je SZO.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com