Bez kvoruma na sednici Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izbor novog dekana

Sednica Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na kojoj je trebalo da bude izabran novi dekan, nije održana jer, kako je okupljenima ispred zgrade fakulteta rekao jedan od studenata, nije bilo kvoruma.

Okupljeni ispred fakulteta su burno pozdravili vest da sednica Saveta nije održana pošto je deo studenata i profesora tog fakulteta ranije pozvao članove Saveta na bojkot sednice zbog, kako tvrde, kršenja više zakonskih odredbi prilikom izbora novog dekana.

Profesorka Medicinskog fakulteta Snežana Tadić rekla je pre sednice okupljenima da je obaveza nastavnika da ne ćute kada se izbor dekana „sprovodi mimo izborne volje većine“.

„Naša je obaveza da ukažemo da su poremećene vrednosti istine, pravednosti, transparentnosti, čestitosti – što čine ovu instituciju onakvom kakva jeste. Mi smo ovde ujedinjeni, ali ne u zadovoljstvu, već u brizi da ova ustanova, koju iskreno volimo, u kojoj učimo, radimo, istražujemo da ona održi rejting, uticaj i integritet kakve je imala do sada“, navela je profesorka Tadić.

Ocenila je i da će pravda, istina i poštovanje akademskih principa „nadživeti svaku funkciju i mandat“.

Sredinom novembra održani su izbori za dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, i većina zaposlenih je u okviru Izbornog veća neposrednim glasanjem sa 49,36 odsto glasova podržala profesorku Dušku Blagojević, dok je kandidatkinja Snežanu Tomašević Todorović dobila 28,85 odsto glasova.

Treći kandidat, profesor Siniša Sević, dobio je podršku od 16,03 odsto glasova.

Uprkos tome, kandidatura prvoplasirane Duške Blagojević je na Naučno-nastavničkom veću fakulteta zanemarena i to telo je podržalo drugoplasiranu kandidatkinju, kao i predstavnici Studentskog parlamenta, što je izazvalo nezadovoljstvo zaposlenih i studenata tog fakulteta.

Profesorka Blagojević je juče tražila od članova Saveta fakulteta da obustave izbor dekana zbog pravne neusklađenosti, odnosno zbog toga što je uočeno da se pojedine odredbe različitih pravnih akata primenjuju nedosledno i suprotno jedna drugoj, što, kako je rekla, dovodi u pitanje zakonitost i kredibilitet celog procesa.

Ona je istakla da je „jedino ispravno“ da Savet zatraži autentično tumačenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o tome kako se navedeni propisi međusobno primenjuju.

(Beta)

