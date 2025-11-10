Bez vode ulice oko Trga Republike u Beogradu

 –  

Danas od 8.30 do 18 sati će zbog planiranih radova bez vode biti potrošači u delu Trga Republike od Čika Ljubine do Kolarčeve ulice u beogradskoj opštini Stari grad.

Foto: Beta

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je pozvalo građane da pripreme zalihu vode.

Najavilo je da će na Trgu biti postavljen kamion-cisterna.

(Beta)

