Bez vode ulice oko Trga Republike u Beogradu

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je pozvalo građane da pripreme zalihu vode.
Najavilo je da će na Trgu biti postavljen kamion-cisterna.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com
Danas od 8.30 do 18 sati će zbog planiranih radova bez vode biti potrošači u delu Trga Republike od Čika Ljubine do Kolarčeve ulice u beogradskoj opštini Stari grad.
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je pozvalo građane da pripreme zalihu vode.
Najavilo je da će na Trgu biti postavljen kamion-cisterna.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com