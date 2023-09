Biber za BETU: Dogovor između Srbije i Kosova dalji nego pre deset godina

Pitanje dijaloga Beograda i Prištine u okolnostima eskalacije nasilja koje za posledicu ima nekoliko mrtvih sada zvuči smešno i teško je zamisliti da se vratimo na to, ocenio je stručnjak za Balkan i profesor na univerzitetu u Gracu Florijan Biber.

U razgovoru za agenciju Beta, Biber kaže da je nemoguće nastaviti dijalog ako imate događaj koji se tumači na dijametralno suprotne načine – jedna strana proglašava dan žalosti za onima koji su napali policajce, a druga strana to tumači kao napad na Kosovo.

„U tom okviru je teško imati ikakvo poverenje u drugu stranu i to vratiti, to će biti jako teško, čak, verujem, skoro je nemoguće napraviti to poverenje u drugu stranu i krenuti u dobrom pravcu“, rekao je Biber.

On podseća da u Evropskoj uniji slede izbori, što će ceo proces staviti na stranu za bar godinu dana, a da će do tada da se odvija samo krizni menadžment s ciljem da se spreči nastavak sukoba.

„Mi smo od ikakvog dogovora dalje nego pre deset godina“, smatra Biber.

Kaže i da je pitanje Zajednice srpskih opština sada mrtvo, jer je teško zamisliti da kosovska strana pristane da u ovakvim bezbednosnim okolnostima daje nekakve ingerencije.

„Kurti je jako tvrdoglav, a sada ima još manje motivacije jer se pokazalo da Srbiji nije interes normalizacija i da se spuste tenzije. To onda sprečava bilo kakav prostor za kompromis i za nekakve mirnije odnose“, navodi Biber.

Komentarišući informacije koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa sukobom naoružane grupe Srba sa kosovskom policijom u Banjskoj, Biber za Betu ocenjuje da je nemoguće da Srbija nije znala šta se priprema, posebno u svetlu njenog uticaja na sever Kosova kroz bezbednosne službe.

„Pitanje je šta je država i pitanje je da li predsednik kontroliše državu, da li je on znao ili nije znao, koji deo države je znao o tome, ali ja ne mogu da verujem da niko u Srbiji, u smislu državne strukture, nije znao o tome“, rekao je Biber.

U državi, nastavlja Biber, u kojoj je predsednik „opsednut kontrolom svega i svačega“, koji se hvali informacijama koje ima o svemu, opasne su obe opcije – i ako je znao i ako nije znao, jer onda postoji mogućnost za buduće nasilje i nestabilnost, jer je događaj u Banjskoj bio takvog intenziteta kakav na Kosovu nismo videli u poslednjih 20 godina.

„Ako on to ne kontroliše, šta to znači? Koje su te snage, šta su njihove namere? Tu je mnogo pitanja, ali to ipak pokazuje da je nešto puklo u sistemu u Srbiji. Čini se da je to neki duboki rez, u smislu da je sada vidljivo nešto što nismo videli u ranije, ta neka spremnost na nasilje na Kosovu, a to je jako opasno“, ističe naš sagovornik.

Kada je u pitanju međunarodna zajednica, Biber ocenjuje da je NATO-u i KFOR-u sada bitno da situaciju drže pod kontrolom i da spreče dalju eskalaciju jer, iako nema opasnosti od rata, sukobi bi mogli da dovedu u pitanje sposobnost KFOR-a da održi stabilnost na Kosovu, a to bi onda oslabilo i imidž NATO-a.

(Beta)

