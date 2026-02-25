Bil Gejts na sastanku sa osobljem svoje fondacije govorio o vezama sa Epstinom

Osnivač firme Majkrosoft (Microsoft) Bil Gejts "preuzeo je odgovornost" i tokom sastanaka sa osobljem svoje fondacije govorio o svojim vezama s pokojnim seksualnim zlostavljačem, finansijerom Džefrijem Epstinom.

Pošto je Ministarstvo pravde SAD u januaru objavilo dosijee o seksualnom zlostavljanju na Epstinovim zabavama za bogate, Gejts je ponovo u fokusu zbog povezanosti s njim.

„Bil je govorio otvoreno, detaljno odgovarajući na nekoliko pitanja“, piše u saopštenju Fondacije Gejts, prenosi britanski Bi-Bi-Si (BBC).

Gejts je izjavio da je upoznao Epstina 2011. godine – godinama pošto se Epstin izjasnio krivim za podvođenje maloletnica, dodajući da je rekao da je bio svestan nekih stvari, ali da nije proverio njegovu prošlost.

Volstrit džornal (WSJ) je objavio da se Gejts izvinio osoblju, rekao da je imao dve afere sa Ruskinjama za koje je Epstin kasnije saznao.

Međutim, nijedna od Epstinovih žrtava nije optužila Gejtsa za zlostavljanje.

„Nisam uradio ništa nezakonito. Nisam video ništa nezakonito“, rekao je Gejts, ali je kazao da je „provođenje vremena s Epstinom bila ogromna greška“.

„Izvinjavam se drugim ljudima koji su uvučeni u ovo zbog greške koju sam napravio“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com