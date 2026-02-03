Bil i Hilari Klinton o Epstinu pred američkim Kongresom

Bivši američki predsednik Bil Klinton i njegova supruga Hilari Klinton, nekadašnja državna sekretarka, pristali su da svedoče u kongresnoj istrazi o pokojnom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Kako prenosi Bi-Bi-Si (BBC), odluka je saopštena nekoliko dana pre glasanja kongresmena hoće li par optužiti za nepoštovanje suda, zbog njihovog odbijanja da se pojave pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma, posle višemesečnog zastoja.

Bil Klinton je poznavao Epstina, preminulog u zatvoru 2019, ali je porekao da je znao za njegove seksualne prestupe i tvrdi da je prekinuo kontakt sa njim još pre dve decenije.

Nije poznato kada će bračni par Klinton dati iskaze, ali će to biti prvi put da bivši američki predsednik svedoči pred kongresnim panelom, otkako je to učinio Džerald Ford 1983. godine.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma, predvođen republikancima, odobrio je krajem januara meru kojom se Klintonovi optužuju za nepoštovanje suda, uz podršku nekoliko demokrata.

Međutim, Anđel Urenja, zamenik šefa kabineta Klintona, potvrdio je na društvenoj mreži X da će se par pojaviti pred panelom.

Klintonovi kažu da su prethodno dali odboru izjave pod zakletvom i „ograničene informacije“ koje su imali o Epstinu.

Par je odbacio pravne pozive na saslušanje, opisujući ih kao „ništa više od trika da se pokušaju osramotiti politički rivali, po nalogu predsednika Trampa“.

Žrtve Epstinovog zlostavljanja nisu iznele nikakve optužbe na račun Klintona, a bivši američki predsednik je porekao da je znao za njegove seksualno prestupe.

Epstinovi dnevnici letenja njegovim privatnim avionom pokazuju da je Klinton bio na četiri međunarodna leta 2002. i 2003. godine.

Bivši predsednik se takođe pojavljuje na fotografijama sa imanja pokojnog finansijera, u nizu dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde u skladu sa zakonom usvojenim u Kongresu.

Kada su fotografije objavljene u decembru, Klintonov portparol je rekao da su stare decenijama i da je bivši predsednik prestao da se druži sa Epstinom mnogo pre no što su njegovi zločini izašli na videlo.

Klintonovi su prošlog meseca pisali predsedniku Nadzornog odbora Predstavničkog doma Džejmsu Komeru, kritikujući njegov način vođenja istrage o Epstinu.

Komer je ranije napomenuo da su sudski pozivi Klintonovima odobreni dvostranačkim glasanjem i rekao da „niko nije iznad zakona“.

„Mesecima smo komunicirali sa pravnim timom predsednika Klintona, dajući im priliku za prilikom da dođu, da nam daju dan, a oni nastavljaju da odlažu, odlažu, odlažu“, rekao je republikanac iz Kentakija.

(Beta)

