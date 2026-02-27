Bil Klinton poslanicima Kongresa SAD odgovara o svojim vezama sa Epstinom

Bivši predsednik SAD Bil Klinton danas odgovara istražnom telu poslanika Kongresa SAD o svojim vezama tokom više od dve decenije s pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom, finansijerom Džefrijem Epstinom.

Svedočenju iza zatvorenih vrata u kući u mestu Čapakvi u državi Njujork gde živi Kilnton, prvi je put da neki bivši predsednik SAD mora da svedoči pred Kongresom.

U četvrtak je Klintonova supruga Hilari, bivša državna sekretarka SAD, na isti način dala iskaz poslanicima i potom rekla da je negirala čak i da je upoznala Epstina.

Bil Klinton nije optužen za bilo kakve nezakonite radnje, ali poslanici razmatraju pitanje odgovornosti.

SAD loše izgledaju u vreme kada zvaničnici širom sveta padaju zbog veza sa Epstinom koje su imali čak i posle njegovog izjašnjavanja da je kriv po optužbama 2008. godine za nuđenje prostitucije maloletnica.

Hilari Klinton je rekla poslanicima da nije znala da je Epstin seksualno zlostavljao devojke, čak i maloletnice, i da se čak ne seća da ga je ikada srela.

Ali Bil Klinton će morati da odgovara na pitanja o svom dobro dokumentovanom odnosu sa Epstinom i Epstinovom bivšom devojkom Gilejn Maksvel iako se to dešavalo pre više od 20 godina.

Hilari Klinton je rekla juče da očekuje da će njen suprug svedočiti da nije imao saznanja o Epstinovom seksualnom zlostavljanju u vreme kada su se poznavali.

Sada vladajući Republikanci se „naslađuju šansi da pod zakletvom ispituju demokratskog predsednika“, piše AP.

„Klintonovi nisu odgovorli na mnogo pitanja, ili čak ni na jedno pitanje o njihovom saznanju ili umešanosti sa Epstinom ili Maksvelovom“, rekao je juče republikanski poslanik Džejms Komer, predsedavajući Odbora Predstavničkog doma Kongresa za nadzor.

Dodao je da za sada niko ne optužuje Bila i Hilari Klinton za bilo kakvo nezakonito delovanje.

Republikanci godinama žele da ispitaju Bila Klintona o Epstinu, posebno kada su počele da se javljaju teorije zavere posle sumnjivog Epstinovog samoubistva 2019. godine u zatvoru u Njujorku gde je čekao još jedno suđenje optužen za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Zahtevi za saslušanje Klintona su dotsigli vrhunac prošle godine, kada je nekoliko njegovih fotografija objavilo Minsitarstrvo pravde u prvom paketu dokumeanta o slučaju Epstin i Maksvel, Britanke koja je , kao saradnica Epstina, u decembru 2021. osuđena zbog trgovine seksom, ali je ostala pri tvrdnji da je nevina.

Bil Kliknton je snimljen u avionu zagrčjen sa jednom ženom čije lice je skriveno redakturom. Druga fotografija prikazuje Klintona i Gilejn Maksvel u bazenu sa još jednom osobom čije lice je takođe skriveno.

Epstin je posetio Belu kuću nekoliko puta tokom Klintonovog predsedništva i njih dvojica su kasnije zajedno putovala po svetu radi humanitarnog rada.

Uoči svedočenja Bil Kllinton je rekao da ima ograničena saznanja o Epstinu i da nije znao za bilo kakvo seksualno zlostavljanje koje je on počinio.

„Mislim da se hrolologija te njegove veze s Epstinom završava nekoliko godina pre nego što je bilo šta o Epstinovim kriminalnim aktivnostima izašlo na videlo“, rekla je juče Hilari Klinton posle svedoćenja.

Predsedavajući Odbora za nadzor Komer je obećao da će bivši predsednik biti detaljno ispitan. On je kazao da je na više pitanja o Epstinu Hilari Klinton poslanike uputila na svog supruga.

Demokrate koji su podržale saslupavanje Bila Klintona, kažu da presedan koji se postavlja njegovim svedočenjem treba primeniti na sadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa, republikanca koji je prijateljevao s Epstinom.

„Tražimo odmah da se pozove predsednik Tramp da svedoči pred našim odborom uz nadzor i republikanaca i demokrata“, rekao je u četvrtak kongresmen Robert Garsija, jedan od vodećih demokrata u tom odboru.

Komer je odbacio tu ideju i rekao da je Tramp odgovorio na pitanja medija o Epstinu.

Postoji i pravna nedoumica: da li zakon dopušta takva saslušanja predsdnika dok su na vlasti.

Demokrate traže ostavku Trampovog ministra trgovine Hauarda Lutnika, dugogodišnjeg Epstinovog suseda u Njujorku. On je u podkastu rekao da je prekinuo veze sa Epstinom posle posete 2005. koja je uznerimrila i njega i njegovu suprugu.

U objavljenim dokumentima o tom slučaju se pokazalo da je Lutnik imao dva kontakta sa Epstinom i više godina kasnije. On je 2011. godine prisustvovao zabavi u Epstinovo domu, a 2012. je njegova porodica ručala sa Epstinom na Epstinovom privatnom ostrvu.

„On treba da bude smenjen, a u najmanju ruku treba da dođe pred Odbor“, rekao je Garsija o Lutniku.

Republikanac Komer je juče rekao da je „vrlo moguće“ da će Lutnik biti pozvan da svedoči.

(Beta)

