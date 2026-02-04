Biljana Đorđević (ZLF): Selakovića će da zaštiti neko veći od njega

Ona je za N1 ocenila i da je ministar „time pokušao da pokaže da ne beži i da ne urušava kulturno nasleđe, iako to radi“.
„Ali zapravo, zaštitiće ga neko veći, što sve vreme rade“, rekla je Đorđević.
Poslanica ZLF je ukazala i da bi „u uređenim zemljama, ministar koji se nalazi u ovakvoj poziciji (poput Selakovića) trebalo da podnese ostavku“.
„Nama je jasno, ne samo što ovo nije uređeno društvo u kome ministri polažu račune i podnose ostavke, nego vi (vlast) morate da koristite apsolutno najtežu moguću artiljeriju i da optužujete i tužilaštvo da sprovodi neku obojenu revoluciju (…) ranije su to bili ljudi na ulicama, studenti, blokaderi, opozicija, ali sada i tužilaštvo je deo toga jer, zamislite, tužilaštvo radi svoj posao i pokreće neke postupke“, kazala je ona.
(Beta)
