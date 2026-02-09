BIRN: Od Skoplja do Kruševca – firme i osobe povezane sa uzgojem marihuane

Među vlasnicima makedonske firme za medicinski kanabis "Alphapharm", u čijim je prostorijama u Skoplju zaplenjeno oko devet tona marihuane, nalaze se i državljani Srbije povezani sa firmama iz Kruševca, nedaleko od kojeg je prošle nedelje zaplenjeno pet tona te droge, piše danas Balkanska istraživačka mreža (BIRN) Srbija.

BIRN, u tekstu „Od Skoplja do Kruševca: firme i osobe povezane sa uzgojem marihuane“ piše da je identifikovao i drugu makedonsku kompaniju za uzgoj kanabisa, „Green Life“, čiji su vlasnici takođe i državljani Srbije.

Navodi da je „među njima i Aleksandar Mijajlović, koga srpsko Tužilaštvo označava kao organizatora kriminalne grupe povezane sa ovom zaplenom“

Podsetili su da je zaplena pet tona kanabisa kod Kruševca, u firmi povezanoj sa lokalnim funkcionerom SNS-a Radetom Spasojevićem, pokrenula istragu o mogućoj prekograničnoj mreži trgovine marihuanom

Doddali su da je zaplena „otvorila pitanja o poslovnim vezama srpskih i makedonskih kanabis-kompanija i izazvala lančanu reakciju u Severnoj Makedoniji“.

Makedonski MUP je tokom vikenda saopštio da sprovodi opsežnu akciju u kojoj je, uz više od 40 tona marihuane, zaplenjeno i kanabisovo ulje i biomasa u nekoliko kompanija u Skoplju i istočnom regionu zemlje.

U međuvremenu, dok Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal (TOK) tvrdi da marihuana zaplenjena kod Kruševca potiče iz Severne Makedonije, a makedonska policija nastavlja akcije zaplene, tamošnji premijer Hristijan Mickoski je 8. februara izjavio da za sada nema nikakvih informacija da marihuana pronađena u Srbiji uopšte potiče iz Makedonije, piše BIRN.

Naveli su da se „iako makedonske institucije zasad ćute o identitetu kompanija, prema lokaciji na kojoj je pretres izvršen u Skoplju, može zaključiti da je reč o firmi „Alphapharm“ u kojoj je suvlasnik Ivan Dragnić, jedan od uhapšenih u akciji zaplene pet tona marihuane kod Kruševca“.

Njega TOK tereti da je imao ključnu ulogu u organizaciji transporta marihuane iz Severne Makedonije ka Srbiji.

Istraživanje BIRN Srbija i BIRN Severna Makedonija pokazuje, kako su naveli, da se iza ovog slučaja nazire šira mreža poslovnih i vlasničkih veza između firmi registrovanih za uzgoj medicinskog kanabisa u Severnoj Makedoniji i brojnih državljana Srbije, i to uglavnom iz Kruševca.

BIRN je naveo da je utvrdio i da se ime Aleksandra Mijajlovića, koji je u bekstvu, a koga srpski TOK označava kao organizatora grupe, pojavljuje u vlasničkim vezama druge makedonske kanabis-kompanije, „Green Life“ iz Valandova, i to preko kruševačke firme „Bio Naturals“.

Otvara se pitanje, piše u tekstu, da li su legalni tokovi uzgoja kanabisa u Severnoj Makedoniji, korišćeni kao paravan za ilegalno tržište, kao i da li je takve operacije moguće sprovoditi bez prećutne ili aktivne podrške delova vlasti u obe države.

Srpski TOK, kako su dodali, istragu vodi protiv Aleksandra Mijajlovića, označenog kao organizatora grupe, koji je u bekstvu, kao i protiv Ivana Dragnića, Nebojše i Radeta Spasojevića i Uroša Mladenovskog.

TOK sumnja da je droga zaplenjena kraj Kruševca, nabavljana u Severnoj Makedoniji i prevožena u Srbiju, a da je Dragnić imao ključnu ulogu u preuzimanju marihuane i organizaciji transporta.

Posebno se ističe da je Dragnić suvlasnik makedonske firme „Alphapharm“ iz Skoplja, registrovane za proizvodnju medicinskog kanabisa.

BIRN je naveo i da je imao uvid u naredbu o sprovođenju istrage, kojom se njih petorica sumnjiče da su tokom januara organizovali lanac nabavke, skladištenja i distribucije marihuane.

Dok istraga u Srbiji traje, BIRN Srbija i BIRN Makedonija analizirali su, kako se navodi z tekstu, poslovne veze koje vode ka Severnoj Makedoniji.

Po podacima BIRN-a, firma „Alphapharm“ osnovana je krajem jula 2023. u Skoplju, a među osnivačima su bili i Ivan Dragnić,Predrag Brković, Jovana Mijajlović, Aleksandar Milošević, svi iz Kruševca, i Robert Živković, Dragan Krstev i Daniel Savasci, koji je državljanin Austrije.

Istraživanje BIRN-a je ukazalo na povezanost skopske firme Alphapharm sa još jednom makedonskom kompanijom registrovanom za uzgoj kanabisa u medicinske svrhe – firmom „Green Life“ iz Valandova.

Ove dve firme povezuju dve osobe – jedna koja je bivši suvlasnik Alphapharma i druga koja se pominje u istrazi srpskog TOK-a.

Suvlasnik Green Life-a danas je, preko firme Bio Naturals iz Kruševca – Aleksandar Mijajlović, koga TOK Srbije označava kao organizatora grupe povezane sa krijumčarenjem pet tona marihuane skladištene kod Kruševca.

Makedonski državljanin Dragan Krstev, biši suvlasnik Alphapharma, bio je direktor firme Green Life od januara 2022. do avgusta 2023. godine.

BIRN je naveo i da nije dobio odgovore na pitanja poslata na mejl adrese firmi iz Srbije povezanih sa vlasničkom strukturom makedonskih kompanija registrovanih za uzgoj kanabisa.

(Beta)

