Birn: Osuđen psihijatar koji je upisivao lažne dijagnoze

Nekadašnji psihatar Doma zdravlja Palilula Aleksandar Mijatović koji je pacijentima upisivao lažne dijagnoze, osuđen je na sedam meseci zatvora, odnosno dve godine uslovno, i zabranjeno mu je da se bavi lekarskom praksom u naredne dve godine, piše Balkanska istraživačka mreža (Birn).

Istraga i sudski postupak protiv Miljatovića pokrenuti su pošto je BIRN otkrio da je u elektronske kartone pacijenata Doma zdravlja na Paliluli upisivao dijagnoze teških psihijatrijskih i neuroloških bolesti od kojih zapravo nisu bolovali.

Za problem sa lažnim upisivanjem dijagnoza se saznalo kada su Domu zdravlja na Paliluli počeli da se javljaju pacijenti koji nisu mogli da ostvare pojedina prava, poput zaposlenja, jer im je u zdravstvenom kartonu stajalo da boluju od teških psihijatrijskih i neuroloških bolesti, piše Birn.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com