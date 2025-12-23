BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) objavila je da je otkrila da se značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju, naveo je danas BIRN u saopštenju.

Dodao je da se jutjub kanalu amričke prodavnice oružja „Classic Firearms“ od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina.

Blogeri su ove revolvere predstavili kao „viškove“ Zastavinog naoružanja, međutim, BIRN-ova analiza oznaka na pištoljima, natpisima na sanducima, ali i modifikacija na oružju, ukazuje da su ovi revolveri potencijalno civilno naoružanje koje su građani predali ili je pak od njih oduzeto tokom neke od akcija zaplene.

Na jednom od sanduka jasno piše ćirilicom „oružje za uništenje“, a na pištoljima su ostale papirne oznake na kojima piše „MUP“. Da su ovi stari revolveri bili u civilnoj upotrebi, govori i to da su mnogi nišani modifikovani, što je zabranjeno u policiji, i slično, naveo je BIRN, dodajući i da je reč o velikom broju ovakvih snimaka različitih jutjubera.

Jedna od vodećih regionalnih organizacija koja se bavi malokalibarskim oružjem na upit BIRN-o tome da li je ovako obeleženo oružje moglo biti legalno izvezeno, odgovarila je: „Ono što možemo reći jeste da ne bi imalo smisla da se oružje ovako obeležava ako se prodaje legalno“.

Zakon o izvozu naoružanja ne zabranjuje MUP-u da prodaje viškove ili zaplenjeno naoružanje, međutim, prema tvrdnjama stručnjaka, to je siva zona.

Policijski službenik u penziji Milan Dumanović je rekao za BIRN da je MUP to rešio depešom koja je poslata, a koja propisuje da nakon godinu dana od zaplene, ako je oružje upotrebljivo i nije za uništenje – MUP može da ga proda na licitaciji firmama licenciranim za trgovinu oružjem, privatnim i državnim, kao i da stižu brojne „makar ne bile u neskladu sa zakonom“.

MUP je odbio pitanja BIRN-a poslata po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja u kom su tražili podatke o eventualnoj prodaji zaplenjenoj oružja ili policijskih viškova, pod izgovorom da „takva informacija nije sadržana ni u jednom dokumentu koji se nalazi u posedu“ tog ministarstva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com