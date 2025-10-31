BIRN: Ruski plaćenici putem Telegrama regrutuju dobrovoljce iz Srbije i BiH za rat u Ukrajini

Ruski plaćenici sa dugogodišnjim iskustvom na ratištima putem privatnih grupa na aplikaciji Telegram regrutuju nove dobrovoljce iz Srbije i Bosne i Hercegovine, nudeći im unosne ugovore i razne beneficije ako se priključe vojsci Rusije na ukrajinskom frontu, objavila je danas Balkanska istraživačka mreža (BIRN).

Iako su učešće i organizacija učestvovanja u stranim sukobima zabranjeni zakonom i u Srbiji i u BiH, novinari BIRN su utvrdili da državljane obe zemlje aktivno regrutuju za rusku vojsku preko društvene mreže Telegram.

Istražujući kako plaćenici koriste društvene mreže za regrutaciju novih dobrovoljaca iz Srbije i BiH, koje mame da se pridruže ruskim snagama u Ukrajini, novinari BIRN su se pridružili privatnim grupama na Telegramu.

Tokom četiri meseca praćenja regrutnih grupa na Telegramu, otkrili su da balkanski plaćenici sa decenijskim iskustvom na ratištima privlače nove dobrovoljce obećavajući im hiljade evra zarade, rusko državljanstvo i beneficije za njihove porodice.

U tekstu „Rat u Ukrajini: Kako veterani regrutuju dobrovoljce za ruske snage preko Telegrama“, BIRN navodi da je identifikovao najmanje dvojicu poznatih plaćenika kao regrutere – Dejana Berića i Davora Savičića.

Berić je poznat po popularnim Jutjub i Telegram kanalima, na kojima sa hiljadama pratilaca deli iskustva sa fronta, a Savičić je iskusni plaćenik i oficir ruske vojne obaveštajne službe koji je ratovao i u Siriji, navodi BIRN. Obojica su angažovana na strani proruskih snaga u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici u istočnom Donbasu od 2014. godine.

Berić je novinarima BIRN rekao da bi pristao na intervju ako bi bio dobro plaćen, dok je Savičić odgovorio slanjem dve glasovne poruke koje su sadržale uvrede i psovke, navodi se u tekstu.

Usled velikih ruskih gubitaka u Ukrajini i nastojanja Moskve da izbegne nepopularan drugi talas masovne mobilizacije, predsednik Rusije Vladimir Putin u julu je potpisao dekret kojim se strancima omogućava služenje u ruskoj vojsci ne samo tokom vanrednog stanja, već i u „periodima mobilizacije“.

Nedugo nakon toga, novinari BIRN su primetili više oglasa za regrutaciju na društvenim mrežama i stupili u kontakt sa regruterima koristeći pseudonim „Igor Dimitrijević“.

(Beta)

