BIRN: Sestri ministra Nemanje Starovića milioni preko nameštenih javnih nabavki i konkursa

Preduzeća i organizacije Ognjane Starović, sestre ministra za evropske integracije Nemanje Starovića, dobile su skoro 26 miliona dinara na javnim konkursima i nabavkama lokalnih, pokrajinskih i republičkih institucija, mahom za medijske usluge, prenela je danas Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN).

Portal Gradske info, u vlasništvu Ognjane Starović, dobio je prošle godine 2,5 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu kroz dve javne nabavke za usluge informisanja a na obe je firma Ognjane Starović bila jedini ponuđač.

„Ovo je zaista frapantan slučaj nameštanja javne nabavke iz nekoliko razloga. Da je nabavka nameštena veoma se lako može zaključiti po vrlo detaljnom opisu uslova koje je svaki potencijalni ponuđač morao da zadovolji“, ocenio je programski direktor organizacije Transparentnost Srbija (TS) Nemanja Nenadić.

Po tenderskoj dokumentaciji, Pokrajinski sekretarijat je tražio kompaniju koja će informisati građane o aktivnostima te institucije, promovisati EU integracije i regionalnu saradnju i detaljno propisao uslove koje ponuđači moraju da ispune, između ostalog da firma mora da ima na raspolaganju pet dronova koji moraju da budu teži od 595 grama i ne smeju da lete brže od 15 metara u sekundi.

„S druge strane, ponuđač je mogla da bude firma koja nema ni jednog kamermana, fotografa ili osobu koja je vična upravljanjem dronovima, firma koja nije nikada snimila promotivni video“, naveo je Nenadić.

U tekstu BIRN-a se navodi da im ni Ognjana Starović ni Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nisu odgovorili na pitanja o javnim nabavkama koje su dodeljivane firmi Gradske info.

(Beta)

