BIRN: Suđenje za Asomakum ponovo počelo iz početka

Sudski postupak u predmetu „Asomakum“, koji nosi ime po firmi za koju se tvrdi da je osnovana uz pomoć falsifikovane lične karte brata predsednika Srbije, Andreja Vučića, danas je formalno morao da počne iz početka zbog promene sastava sudskog veća.

Kako piše portal BIRN, postupak je vraćen na početak zbog promene sudskog veća drugi put od početka suđenja, koje je ušlo u sedmu godinu.

Okrivljeni su se, kako navodi taj portal, još jednom izjasnili o krivici i svi su, kao i ranije, negirali odgovornost za krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Budući da je reč o formalnom ponavljanju postupka i da je šestoro od ukupno 12 optuženih već iznelo svoju odbranu na prethodna dva ročišta, u maju i septembru ove godine, suđenje je ubrzo nastavljeno tamo gde je stalo na prethodnom ročištu.

Optužnica obuhvata transakcije iz 2009. i 2010. godine između deset preduzeća koja su zaista poslovala na tržištu i niza takozvanih „fantomskih firmi“, čija imena uglavnom počinju slovom „A“, među kojima je i „Asomakum“, registrovan na ime Andreja Vučića, brata predsednika Srbije.

Prema navodima tužilaštva, u okviru simulovanih poslova okrivljeni su podnosili zahteve za povraćaj PDV-a i sredstva preusmeravali na račune tih firmi, koje su, kako se sumnja, osnivane uz pomoć falsifikovanih ličnih karata.

(Beta)

