BIRN: Suđenje za Asomakum ponovo počelo iz početka

Kako piše portal BIRN, postupak je vraćen na početak zbog promene sudskog veća drugi put od početka suđenja, koje je ušlo u sedmu godinu.
Okrivljeni su se, kako navodi taj portal, još jednom izjasnili o krivici i svi su, kao i ranije, negirali odgovornost za krivična dela koja im se stavljaju na teret.
Budući da je reč o formalnom ponavljanju postupka i da je šestoro od ukupno 12 optuženih već iznelo svoju odbranu na prethodna dva ročišta, u maju i septembru ove godine, suđenje je ubrzo nastavljeno tamo gde je stalo na prethodnom ročištu.
Optužnica obuhvata transakcije iz 2009. i 2010. godine između deset preduzeća koja su zaista poslovala na tržištu i niza takozvanih „fantomskih firmi“, čija imena uglavnom počinju slovom „A“, među kojima je i „Asomakum“, registrovan na ime Andreja Vučića, brata predsednika Srbije.
Prema navodima tužilaštva, u okviru simulovanih poslova okrivljeni su podnosili zahteve za povraćaj PDV-a i sredstva preusmeravali na račune tih firmi, koje su, kako se sumnja, osnivane uz pomoć falsifikovanih ličnih karata.
(Beta)
