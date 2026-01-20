BIRODI: Ispitati da li je poslanik Mrdić prekršio zakon predlažući izmene pravosudnih propisa

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) zatražio je danas od Agencije za sprečavanje korupcije da utvrdi da li je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, predlažući set izmena pravosudnih zakona čije usvajanje „može uticati i na status članova SNS protiv kojih Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi postupke“.

BIRODI je u saopštenju naveo da su tom konkretnom postupku koji vodi TOK, „povezana lica iz SNS sa poslanikom Mrdićem, u smislu člana 2 istog zakona“.

„Pozivamo Agenciju za sprečavanje korupcije da utvrdi da li se Mrdić ponaša na koruptivan način, u skladu sa definicijom korupcije iz člana 2 Zakona o sprečavanju korupcije. Pored toga, pozivamo ih da saopšte da li je Mrdić, u skladu sa članom 35 Zakona o sprečavanju korupcije, zatražio da Agencija izvrši procenu koruptivnih rizika u predlogu izmena pravosudnih zakona, što je bila njegova zakonska obaveza kao predlagača navedenih izmena“, naveo je BIRODI.

(Beta)

