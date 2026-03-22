BIRODI: Na mitingu u Areni Vučić kršio Ustav i preporuke ODIHR-a

Na mitingu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni član te stranke Aleksandar Vučić je u subotu više puta oslovljen i predstavljen kao predsednik Republike, a po analizi Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) i sam je govorio iz pozicije predsednika, iako je skup bio predizborni, za lokalne izbore u deset mesta Srbije u iduću nedelju, 29. marta.

BIRODI je analizirao govor Vučića u kontekstu funkcionerske kampanje, preporuka Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Zakona o sprečavanju korupcije.

U saopštenju BIRODI kaže da su na skupu zabeleženi sledeći navodi:“u budućnosti u koju nas vodi naš predsednik Aleksandar Vučić“, „nije ni samo lider, nije ni samo predsednik Srbije“,“to je moj brat, predsednik Srbije Aleksandar Vučić“, „Predsedniče, porodica Knežević je uz vas“ i „ja sam predsednik, logično je da im budem meta“.

„Ovi navodi nedvosmisleno pokazuju da je Aleksandar Vučić na skupu nastupao i bio predstavljen u svojstvu predsednika Republike, a ne kao politički lider ili kandidat, iako je skup bio u funkciji izborne kampanje za lokalne izbore. Analiza sadržaja govora pokazuje da je predsednik Republike u okviru izbornog skupa govorio o: lokalnim izborima i potrebi izborne pobede, državnoj politici, vojsci i bezbednosti, međunarodnim odnosima, Kosovu i Metohiji“, navedeno je u analizi.

Vučić je govorio i o investicijama u Srbiji, platama i penzijama, energetici, hrani i vodi, radu Vlade i državnim projektima i budućim izborima, „čime je došlo do spajanja državne funkcije i izborne kampanje, što predstavlja osnovnu definiciju funkcionerske kampanje prema preporukama ODIHR-a“.

BIRODI je podsetio da po Ustavu Srbije predsednik Republike „izražava državno jedinstvo i ne može učestvovati u političkoj kampanji kao državni organ“, a po Zakonu o sprečavanju korupcije je „zabranjeno korišćenje javne funkcije za promociju političkih subjekata“.

Prioritetna preporuka broj jedan ODIHR-a je potreba „jasnog razdvajanja državne funkcije i izborne kampanje“, a Vučićevo postupanje predstavlja „primer funkcionerske kampanje, odnosno korišćenja javne funkcije u svrhu izborne promocije“, piše BIRODI.

BIRODI-jev monitoring reklama u predizbornom bloku na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem je pokazao da je od 12. marta u ponoć, do danas, 22. marta, u 9:00 emitovano 372 spota u kojima se pominje „izađi i glasaj – Aleksandar Vučić“, pa se i u emitovanim reklamama nastavlja kršenje navedenih akata i sprovodi funkcionerska kampanja.

(Beta)

