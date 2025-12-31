BIRODI: Neustavni novogodišnji intervju predsednika Republike za peglanje rejtinga

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je saopštio da je tek četvrtina „novogodišnjeg intervjua“ predsednika Srbije bila u skladu sa njegovim nadležnostima i ocenio da je traćanje služilo za “peglanje” njegovog rejtinga.

BIRODi je u saopštenju naveo da monitoring i analizu sadržaja medijskih nastupa predsednika Republike sprovodi u kontekstu praćenja funkcionerske kampanje tokom i van izbornog perioda.

Precizirao je da analiza sadržaja novogodišnjeg intervjua predsednika Republike pokazuje da je tek četvrtina (24,6 odsto) obraćanja bila u skladu sa njegovim nadležnostima propisanim Ustavom Srbije.

„Predsednik, na primer, nije rekao ni reč o učinjenim pomilovanjima, imenovanjima ambasadora, niti o razlozima potpisivanja i proglašenja zakona“, navodi se.

Dodaje se i da je „u okviru onog dela koji jeste u skladu sa nadležnostima, predstavljanje Srbije u svetu bila dominantna tema (17,4 odsto)“.

BIRODI je naveo i da tematska analiza preostalih tri četvrtine sadržaja koji izlazi iz ustavnih nadležnosti predsednika Republike pokazuje da je izbor tema imao jasnu komunikacionu funkciju.

„Najpre se kod publike podstiču strepnja i strah, kroz “predviđanja globalnih sukoba”, a zatim se taj strah amortizuje temom oružanog jačanja Srbije“.

Nakon toga, kako piše u saopštenju, ukazivanjem na navodno pozitivne rezultate u oblasti ekonomije, predsednik države pokušava da poveća zadovoljstvo publike.

Dodaje se da je istoj svrsi namenjeno i isticanje tehnološkog napretka, posebno u oblasti veštačke inteligencije.

„Teme koje su za njegovo biračko telo potencijalno mobilizujuće, a u kojima nema uverljivih rezultata, odnosno mogu negativno uticati na njegov lični rejting i rejting Srpske napredne stranke poput Kosova i korupcije, ostale su u drugom planu“, navodi se.

(Beta)

