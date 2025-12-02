BIRODI poziva Vučića da podnese ostavku, tvrde da ne odražava državno jedinstvo

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku na tu funkciju jer „ne odražava državno jedinstvo“ već nastupa kao „stranački orijentisani predsednik“.

U saopštenju su optužili Vučića da je tokom kampanje za nedavne lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju prekršio više ustavnih i zakonskih odredbi kao i da je postupio „suprotno prioritetnoj preporuci broj 1 Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), kojom se zahteva odvajanje države i partije u izbornom procesu“.

„Srbiji je potreban predsednik Republike koji predstavlja simbol državnog jedinstva, koji poštuje Ustav i zakone, neko ko rešava, a ne pravi krize vodeći računa o interesima svih građana, a ne stranke čiji je član, za razliku od aktuelnog partijskog predsednika Republike, Aleksandra Vučića“, navodi se u saopštenju.

BIRODI je pozvao Vučića da raspiše parlamentarne izbore i kandiduje se za predsednika Vlade ili neku od ministarskih funkcija, „ukoliko želi da nastavi da se bavi politikom“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com