BIRODI poziva Vučića da sačuva integritet funkcije i kaže da ne podržava nijednu izbornu listu

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „jasno kaže“ da ne podržava nijednu izbornu listu na predstojećim lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju i da time „sačuva integritet funkcije predsednika Republike“.

„Davanjem svog imena listi svoje stranke, Vučić je stvorio uverenje u javnosti da nije predsednik svih građana, već neformalni lider jedne političke stranke, odnosno da ne može biti simbol državnog jedinstva, kako piše u članu 111 Ustava, pošto je sredstvo izbornog marketinga SNS-a, ovog puta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju“, saopštio je BIRODI.

Apelovali su na Vučića da ne učestvuje na predizbornim skupovima u tim mestima i da „pozove građane da na lokalnim izborima biraju one kandidate za odbornike za koje veruju da će najbolje zastupati njihove interese i prava“.

„Na ovaj način predsednik Republike će razdvojiti svoj državni i partijski angažman u izbornom periodu i ispuniti prvu prioritetnu ODIHR preporuku, stvarajući praksu – odnosno meru – koja će biti primenjena i na prvim narednim republičkim izborima“, saopštio je BIRODI.

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani 30. novembra.

(Beta)

