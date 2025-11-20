BIRODI poziva Vučića da sačuva integritet funkcije i kaže da ne podržava nijednu izbornu listu

„Davanjem svog imena listi svoje stranke, Vučić je stvorio uverenje u javnosti da nije predsednik svih građana, već neformalni lider jedne političke stranke, odnosno da ne može biti simbol državnog jedinstva, kako piše u članu 111 Ustava, pošto je sredstvo izbornog marketinga SNS-a, ovog puta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju“, saopštio je BIRODI.
Apelovali su na Vučića da ne učestvuje na predizbornim skupovima u tim mestima i da „pozove građane da na lokalnim izborima biraju one kandidate za odbornike za koje veruju da će najbolje zastupati njihove interese i prava“.
„Na ovaj način predsednik Republike će razdvojiti svoj državni i partijski angažman u izbornom periodu i ispuniti prvu prioritetnu ODIHR preporuku, stvarajući praksu – odnosno meru – koja će biti primenjena i na prvim narednim republičkim izborima“, saopštio je BIRODI.
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani 30. novembra.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com