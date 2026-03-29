BIRODI: Velike razlike u izbornom izveštavanju, na dnu Informer i Pink

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) objavio je analizu koja pokazuje velike razlike u integritetu izbornog izveštavanja medija u prvih osam sati izbornog dana uz zaključak da najviši integritet izbornog izveštavanja imaju: Insajder, N1, Nova i Danas, a najniži Pink i Informer.

Deo medija je izbore prikazivao kroz profesionalni informativni okvir, dok je deo medija koristio političko etiketiranje, konfliktni narativ i elemente govora mržnje, čime je izborni proces prikazivan kao politički sukob, a ne kao demokratska procedura.

Rezultati analize pokazuju da je integritet izbornog izveštavanja direktno povezan sa prisustvom druge strane i odsustvom etiketiranja i govora mržnje.

Mediji koji su izveštavali o izborima uz prisustvo više strana i bez političkog etiketiranja imali su viši nivo integriteta izveštavanja, dok su mediji koji su koristili etikete i govor mržnje imali nizak nivo integriteta izveštavanja.

Analiza je pokazala da je u delu medija zabeležen visok nivo političkog etiketiranja i govora mržnje, a najčešće korišćene formulacije bile su: blokaderi, nasilnici, teror, haos, huligani i paramilitarne grupe.

BIRODI provodi dnevnu analizu izveštavanja medija o lokalnim izborima, a prva analiza predstavlja presek izveštavanja medija u periodu od 06:00 do 14:30 časova na dan izbora na uzorku 12 sajtova: B92, N1, Nova.rs, Danas, Insajder, Euronews Srbija, Blic, Kurir, Informer, Večernje novosti, Pink i Newsmax Balkans.

Analiza je zasnovana na BIRODI indikatorima koji mere: prisustvo druge strane, etiketiranje političkih aktera, govor mržnje, ton i narativ izveštavanja.

Insajder je dobio najvišu ocenu 5,00 uz izveštavanje koje se zasniva na informacijama, izjavama aktera, nalazima posmatrača i nepravilnostima. Nema političkog etiketiranja niti govora mržnje, a prisutno je više strana i izvora.

N1ima ocenu 4,67 uz ton koji je kritički, ali profesionalan, a Nova.rs i Danas po 4,67.

Sledi Euronews i Newsmax Balkans po 4,33, pa Blic- 3,67, Kurir – 3,00, B92- 2,67

Nizak integritet beleže Večernje novosti – 1,33, a potom veoma nizak Pink i Informer sa 0,33, čije se izveštavanje zasniva gotovo isključivo na etiketiranju političkih protivnika bez ravnoteže i bez druge strane, te se izbori prikazuju kao sukob sa neprijateljem.

(Beta)

