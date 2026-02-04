BIRODI: Vladan Petrov u januaru imao 171 gostovanje na režimskim televizijama

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) danas je saopštio, povodom izjave predsednika Ustavnog suda i profesora ustavnog prava Vladana Petrova, u kojoj se dovodi u pitanje tačnost BIRODI monitoringa njegovog medijskog prisustva, da je on, nezavisno od predstavljanja, u januaru imao 171 gostovanje na televizijama Informer, Pink, Prva, B92, Studio B, Euronews, K1 i Tanjug.

Najčešće je gostovao na televiziji Informer, 35 puta, a procenjeno ukupno trajanje emisija u kojima je bio gost iznosi preko 138 sati, piše u saopštenju.

Analiza naslova emisija pokazuje da su se ova gostovanja dominantno odnosila na političke teme, a u manjoj meri na oblasti obrazovanja i prava, koje predstavljaju stručnu ekspertizu Vladana Petrova kao sudije Ustavnog suda i profesora Pravnog fakulteta.

Ova analiza za sada ne obuhvata analizu sadržaj izrečenog u emisijama, te se na osnovu postojećih podataka ne može doneti zaključak da li su medijski nastupi korišćeni za promociju političke stranke ili pojedinog javnog funkcionera.

(Beta)

