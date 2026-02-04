BIRODI: Vladan Petrov u januaru imao 171 gostovanje na režimskim televizijama

Najčešće je gostovao na televiziji Informer, 35 puta, a procenjeno ukupno trajanje emisija u kojima je bio gost iznosi preko 138 sati, piše u saopštenju.
Analiza naslova emisija pokazuje da su se ova gostovanja dominantno odnosila na političke teme, a u manjoj meri na oblasti obrazovanja i prava, koje predstavljaju stručnu ekspertizu Vladana Petrova kao sudije Ustavnog suda i profesora Pravnog fakulteta.
Ova analiza za sada ne obuhvata analizu sadržaj izrečenog u emisijama, te se na osnovu postojećih podataka ne može doneti zaključak da li su medijski nastupi korišćeni za promociju političke stranke ili pojedinog javnog funkcionera.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com