BIRODI: Vučić sprovodi neobjavljenu izbornu kampanju, Agencija za sprečavanje korupcije i REM ćute

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) upozorio je danas da Agencija za sprečavanje korupcije i Regulatorno telo za elektronske medije (REM) "ćute dok predsednik države Aleksandar Vučić sprovodi neobjavljenu izbornu kampanju, čime krše zakon i rizikuju krivične prijave".

„Vučić kroz kontinuirane medijske nastupe sprovodi faktičku izbornu kampanju pre njenog zvaničnog raspisivanja. Zloupotrebljava javnu funkciju za političku promociju, postupajući suprotno ODIHR prioritetnoj preporuci broj jedan, Ustavu, Zakonu o sprečavanju korupcije, čime sebi obezbeđuje nefer prednost u budućem izbornom procesu“, naveo je BIRODI na osnovu svojih istraživanja.

U saopštenju se zahteva od REM-a da hitno objavi analizu medijskih nastupa Vučića i jasno razgraniči da li on nastupa u okviru svojih ustavnih ovlašćenja ili kao politički akter.

„Tokom 2025. godine Vučić je u centralnim informativnim emisijama pomenut 12.888 puta, dok je predsednik Vlade pomenut manje od 600 puta, što može da bude indicija imajući nadležnosti predsednika Republike i nadležnosti Vlade da je predsednik Vučić preuzeo nadležnosti premijera i ministara“, navedeno je.

Istovremeno, BIRODI je pozivao i Agenciju za sprečavanje korupcije da bez odlaganja ispita postojanje sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

„Izostanak reakcije REM-a i Agencije znači institucionalno saučesništvo u urušavanju integriteta izbornog procesa i povlači mogućnost pokretanja krivičnog postupka“, upozorio je BIRODI.

(Beta)

