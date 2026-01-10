BIRODI: Vučić tokom gostovanja na Informeru priznao da krši Ustav

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom božićnog intervjua na televiziji Informer priznao da krši Ustav baveći se stvarima koje nisu u njegovoj nadležnosti.

Ta organizacija je navela da je Vučić govoreći o izboru članova za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) rekao da preuzima odgovornost u vezi sa tim, iako to nije u skladu sa propisima.

BIRODI tvrdi da je Vučić uzurpirao izvršnu i zakonodavnu vlasti i ličnu volju stavio iznad zakona i Ustava.

„Pozivamo narodne poslanike u skupštini, kao poslednju branu sprečavanju uspostavljanja lične vlasti Aleksandra Vučića, da postupe po članu 118 Ustava i pokrenu proceduru za sankcionisanje predsednika Srbije zbog kršenje članova 112 i 123 tog najvišeg pravnog akta“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com