Birodi: Vučić u javnim nastupima i dalje krši ustav, obraća se kao premijer, a ne kao predsednik

Monitoring Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) pokazuje da predsednik države Aleksandar Vučić u medijskim nastupima krši Ustav, koji od njega zahteva da bude nadstranački, nadnacionalni i nadregionalni javni funkcioner.

Takođe, stvaranjem uloge „medijskog premijera“ predsednik izlazi iz okvira nadležnosti definisanih Ustavom i medijski obavlja drugu javnu funkciju, predsednika Vlade i ministara, što je precizno zabranjeno Ustavom, naveo je Birodi.

„U ovogodišnjim obraćanjima predsednik države Aleksandar Vučić gradi ulogu ‘medijskog premijera’, a istovremeno se obraća i u stranačkom identitetu – kao član, ili lider stranke i promoter politike Srpske napredne stranke (SNS), odnosno njegova politika se predstavlja kao stranačka“, saopštio je danas Birodi rezultat monitoringa fukcionerske kampanje.

U obraćanjima Vučića registrovan je visok rizik od propagande, pri čemu se Indeks rizika propagande na skali od 0 do 100 kreće od 68,4 do 79,6, naveo je Birodi.

Najviši indeks zabeležen je pri obraćanju u kasarni na Banjici (79,6), zatim slede novogodišnji intervju (72,2), obraćanje u Trebinju (71,4) i obraćanje na Pinku (71,3).

Božićni intervju na Informeru (68,5) i obraćanje nakon hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura (68,4) takođe su u zoni visokog rizika.

Kada je reč o mešanju predsedničke i premijerske funkcije, u novogodišnjem obraćanju blago preovlađuju segmenti koji pripadaju domenu Vlade, odnosno premijera (52,3 prema 47,7 odsto), dok je u obraćanju nakon hapšenja Madura dominantan predsednički okvir (89,1 odsto prema 10,9 odsto). U obraćanju u Trebinju i u obraćanju u kasarni na Banjici odnos je izjednačen.

Birodi je merio i udeo segmenata u kojima se predsednik obraća kroz stranački identitet: reference na stranku i stranačku konkurenciju, pozivanje na izbore i birače, kampanjski jezik, podela vlast–opozicija i političko etiketiranje protivnika.

U ovom uzorku, stranački okvir čini 7,1 odsto do 14,0 odsto segmenata, a ukupno 11,5 odsto posmatranog materijala. Najviši udeo zabeležen je u božićnom intervjuu na Informeru i u obraćanju na Pinku, dok je najniži u obraćanju u Trebinju.

Ideološki okvir u većini govora dominantno je suverenističko-nacionalan, uz razvojno-upravljačke i pro-EU dimenzije kao drugi stub.

(Beta)

