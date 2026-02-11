Bisljimi: Narednih pet-šest nedelja važne za integraciju zdravstva i školstva u kosovski sistem

Zamenik premijera Kosova na dužnosti, Besnik Bisljimi, izjavio je danas da su narednih pet do šest nedelja veoma važne za integraciju srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija, te naveo da svi moraju biti konstruktivni po tom pitanju.

Bisljimi je u intervjuu za RTK2 rekao i da je Vlada Kosova pozvala aktuelne gradonačelnike opština sa srpskom većinom na sastanak u petak, te da je za sada svoj dolazak potvrdio samo jedan.

„Bilo bi dobro da gradonačelnici u ovoj fazi pokažu što veću odgovornost, jer dobrobit njihovih građana u velikoj meri zavisi od pristupa koji će imati u narednim nedeljama“, rekao je Bisljimi.

Svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu vode gradonačelnici Srpske liste.

Najava početka integracije obrazovnih i zdravstvenih institucija poklapa se sa početkom implementacije prve faze pune primene Zakona o strancima, koja će trajati do 15. marta i predviđa period informisanja.

Puna primena tog zakona mogla bi da utiče na funkcionisanje srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija, jer svi koji nemaju kosovska dokumenta moraju posedovati radnu dozvolu ili licencu za rad, za koju se zahtev podnosi kosovskoj Agenciji za zapošljavanje.

Zaposleni Univerziteta u Severnoj Mitrovici (Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici) koji dolaze iz Srbije ili drugih zemalja regiona morali bi da imaju privremenu dozvolu boravka i ispune druge zakonom propisane uslove, u zavisnosti od svrhe boravka.

U praksi, dobijanje dozvole za rad ili školovanje moglo bi biti problematično jer Kosovo ne priznaje institucije Srbije, koje smatra paralelnim i ilegalnim.

Bisljimi je poručio da problem nije u sprovođenju zakona, već da srpske institucije treba „legalizovati“ u okviru pravnog sistema Kosova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com