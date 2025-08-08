Bivša ambasadorka: Zbog svoje fotografije iz Oluje, Picula treba da se povuče sa funkcije

Bivša ambasadorka Srbije pri OEBS-u Branka Latinović ocenila je da je izvestilac Evrpskog parlamenta za Srbiju, hrvatski političar Tonino Picula izgubio kredibilitet objavljivanjem fotografije iz vojničkih dana sa puškom u rukama i porukom o akciji „Oluja“, te da bi trebalo da prizna da je napravio „grešku u koracima“ i da povuče sa funkcije.

Latinović je za današnje izdanje lista Blic rekla da je Picula sam sebe diskvalifikovao kao izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju „pogotovo ako se ima u vidu da je njegov posao, između ostalog, rešavanje nasleđa u prošlosti“.

„Umanjio je još više mogućnost svoje aktivne angažovanosti na toj poziciji. Malo ko će iz opozicije u Srbiji želeti posle svega da se vidi sa njim. Takođe, dao je snažan argument vlasti zbog čega nisu hteli da razgovaraju sa njim. Učinila je to jedino (predsednica Skupštine) Ana Brnabić i to čisto protokolarno“, kazala je ona.

Dodala je da je bila iznenađena Piculinim tekstom i fotografijom, navodeći da je on iskusan političar koji poznaje stanje u regionu, ali i širi kontekst „posebno delikatnih srpsko-hrvatskih odnosa od raspada SFRJ“.

„Zato je morao biti svestan reakcija nakon ove njegove objave u vrlo senzibilnom periodu za sve koji su preživeli ratove devedesetih godina. Poznato je da se borio u hrvatskim oružanim snagama, ali poruka koju je poslao je iritantna i nije fer“.

Ocenila je da će Piculi oni koji su ga birali na tu funkciju – klub socijal-demokrata u Evropskom parlamentu, sada sugerisati da se povuče sa nje, kao i da će sve proceniti stručne službe Evropskog parlamenta.

Tonino Picula nedavno je na društvenoj mreži Iks (X), povodom 30. godišnjice hrvatske vojno-policijske akcije „Oluja“, u kojoj je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba, objavio fotografiju u vojničkoj uniformi i sa puškom u rukama.

„Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokratije i ravnomernog ekonomskog boljitka treba da budu trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrednosti pod sve jačim pritiskom“, napisao je Picula uz fotografiju.

(Beta)

