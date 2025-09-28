Bivša direktorka beogradske škole Josip Slavenski kaže da je ostavku podnela iz ličnih razloga

Bivša direktorka beogradske Muzičke škole „Josip Slavenski“ Milena Stojković je saopštila da je ostavku na tu funkcija podnela „isključivo iz ličnih razloga“.

Ona je, u reagovanju dostavljenom agenciji Beta naglasila da su sve kolege „savesno i odgovorno obavljale svoje radne obaveze i da su redovno prisustvovale poslu“, te da tvrdnje koje su se pojavile u javnosti nisu istinite.

Izvori iz te škole su u petak potvrdili agenciji Beta da je Stojković podnela ostavku na tu dužnost.

Stojković je na mesto direktorke došla krajem avgusta kada je smenjena dugogodišnja direktorka Tijana Kovačević jer su, tvrdilo je Ministarstvo prosvete, vanrednim inspekcijskim pregledom utvrđene „određene nepravilnosti“ u poslovanju škole.

Kovačević je bila jedna od direktora koja je tokom obustave rada u vreme studentskih protesta poručila da neće kažnjavati svoje kolege.

Ministarstvo prosvete je postavilo Stojković koju je, prema više izvora iz škole, kolektiv ignorisao i bojkotovao zbog čega je i podnela ostavku.

Posle njene ostavke, ministarstvo je odobrilo da narednih šest meseci v.d. direktora Muzičke škole „Josip Slavenski“ bude član kolektiva, profesor violine Bogdan Bulat koji je već obavljao tu funkciju.

Agenciji Beta je u petak u toj školi rečeno da će se, povodom tih informacija, neko od nadležnih oglasiti iduće sedmice i to „već od ponedeljka“ uz obrazloženje da je „u školi gužva“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com