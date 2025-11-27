Bivša Ministarka: Generalštab je Grenelova ideja, o tome se dogovorio sa Sinišom Malim

Bivša ministarka zdravlja Srbije (2022-2024) Danica Grujičić je večeras izjavila da je ideja o „preuzimanju“ kompleksa Generalštaba, oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine, u centru Beograda potekla od bivšeg američkog izaslanika za Zapadni Balkan Ričarda Grenela.

„To je ideja Ričarda Grenela, ja sam se upoznala s njim. On jeste prosrpski orijentisan, koliko Amerikanac može da bude, ali on se dogovorio sa (ministrom finansija Srbije) Sinišom Malim“, rekla je Grujičić za televiziju N1.

Za Generalštab, po njenim rečima, tada nisu ni čuli ni američki predsednik Donald Tramp, ni njegov zet Džared Kušner, čija bi firma trebalo da bude investitor.

„Grenelu se dopala lokacija. Rekla sam mu tada da to nije dobro, da bi to bio prst u oku srpskom narodu. Rekla sam mu da uzme (hotel) ‘Slaviju’, ona tada još nije bila prodata. Pitala sam zašto morate administrativni centar države Srbije da uzmete? To ne treba da ostane ruina, ali mi ćemo tu da napravimo ono što mi hoćemo“, tvrdi Grujičić.

Govoreći o zdravstvenom sistemu u Srbiji, ocenila je da je potrebno 10 godina da se izgradi novi sistem, ali da on mora da bude centralizovan.

„Kada postavite ljude od struke i ugleda, naravno da treba da radite na decentralizaciji, ali u sistemu koji je ovako napravljen – srpska hobotnica – to ne može odmah“, rekla je bivša ministarka zdravlja.

Za to je, po njenim rečima, odgovoran predsednik „koji je hteo da se pita za sve, ali koji sada ne može da isprati ništa“.

„On ima grupu ljudi kojima slepo veruje i koji njemu mogu da plasiraju najbezočnije laži, on će im bespogovorno verovati. A pritom svi oni imaju isključivo samo svoj interes“, navela je Grujičić.

Tvrdi i da kod ministara dolaze „tzv. koordinatori stranke koji su strah i trepet“, da „na fin način predoče ko treba i gde da bude načelnik, direktor“.

„To ide po partijskoj liniji, sa čim nemam problem ako se radi o ljudima koji imaju stručni autoritet. Pokušala sam da im objasnim da u medicini možete da postavite bilo koga da bude direktor – ali ako on nema stručni autoritet, kolege će ga ‘oduvati’. Nisu to shvatali“, kazala je Grujičić.

Navela je da je bilo situacija u kojima nije htela da potpiše postavljenja, „pa bi je zaobišli i ta bi odluka otišla na Vladu“.

„Onda bi tog nekog postavili ili Ana (Brnabić, tadašnja premijerka) ili (tadašnji generalni sekretar Vlade) Novak Nedić“, kazala je Grujičić.

(Beta)

