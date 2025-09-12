Bivša predsednica Vrhovnog suda – nova premijerka Nepala do izbora

Bivša predsednica Vrhovnog suda Nepala, Sušila Karki (73), postala je danas premijerka u prelaznoj vladi zaduženoj da obezbedi prelazni period do izbora zakazanih za mart 2026. godine posle smrtonosnih nereda ove nedelje.

Prva žena na toj funkciji u Nepalu, bivša najviša sudija u zemlji, večeras je položila zakletvu pred predsednikom Ramčandrom Paudelom.

Čim je Sušila Karki stupila na dužnost, šef države je, na njenu preporuku, naložio raspuštanje parlamenta i odredio datum parlamentarnih izbora za 5. mart 2026. godine.

Raspuštanje parlamenta bilo je u prvom planu zahteva mladih demonstranata koji su predvodili proteste.

U nemirima u Nepalu poginulo je više od 50 osoba, među kojima 21 demonstrant i tri policajca.

Desetine hiljada demonstranata izašlo je početkom nedelje na ulice glavnog grada zbog odluke vlasti da blokiraju većinu platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk, X i Jutjub, pod izgovorom da se te kompanije nisu registrovale u Nepalu i podvrgle državnom nadzoru.

Vojska je povratila kontrolu nad glavnim gradom. Naoružani vojnici, u pratnji oklopnih vozila i tenkova, nastavili su danas da patroliraju pustim ulicama Katmandua.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com