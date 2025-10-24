Bivša rektorka Univerziteta u Beogradu: Građani i EU žele da znaju imena sa studentske liste

Bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izjavila je da su studenti u blokadi trenutno najveća politička grupacija u zemlji i dodala da Evropska unija i građani Srbije žele da saznaju ko su ličnosti sa studentske liste.

„Oni su trenutno najveća politička grupacija koja postoji u Srbiji. Prema tome, oni mogu i da nametnu pravila igra jer su najveći. Ali to znači da oni moraju da ulože najveći napor da do tih razgovora i dogovora dođe. Sa druge strane, isto je tako jako važno da se apetiti i ambicije pojedinih predstavnika političkih aktera moraju umeriti“, rekla je Popović u podkastu „Svedok vremena“.

Navela je da nije njena uloga da se kandiduje na izborima, jer kako je navela, došlo je vreme za nove ljude.

„Ja sam u kontaktu sa raznim društvenim i političkim akterima, ali mislim da moja uloga nije da se kandidujem. Ovo je vreme promena koje traži da mlađi ljudi budu nosioci promene za vreme koje dolazi. Treba dati šansu onima koji imaju dovoljno snage, energije i vizije da se ta budućnost ostvari. Ja sam tu za njih da pomognem na svaki način, ali sad je došlo vreme za nove ljude“, kazala je Popovć.

Bivša rektorka beogradskog univerziteta rekla je da studenti žele da zaštite svoje kandidate od „napada i defamacije“ koji bi usledili od strane medija „pod kontrolom vlasti“.

„U ovom trenutku, ne samo građani, već i Evropska unija, žele da to drugo lice Srbije dobije neke ličnosti. Naravno, ti ljudi moraju da budu spremni na šikanu koja bi usledila. Svi oni koji ne pristaju na ono što nam vlast nameće moraju biti u stanju da se odupru tom pritisku koji će vlast nametnuti“, navela je Popović.

(Beta)

