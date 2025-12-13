Bivšem predsedniku Bolivije određen pritvor od pet meseci, optužen za korupciju

Sud u Boliviji je bivšem šefu države Luisu Arseu odredio pritvor od pet meseci, dok čeka suđenje pod optužbom za korupciju.

Lider bolivijske stranke Pokret ka socijalizmu (MAS) Arse je za predsednika izabran 2020. godine.

Funkciju je napustio pre mesec dana, posle izbora prvog desničarskog lidera za predsednika Bolivije u skoro dve decenije.

Arse poriče optužbe za kršenje dužnosti i finansijske zloupotrebe, a preti mu zatvorska kazna do šest godina.

Dva dana nakon Arseovog iznenadnog hapšenja na ulicama bolivijske prestonice La Paz, sudija mu je u petak na saslušanju putem interneta odredio pritvor.

Arse je noću prebačen u jedan od najvećih bolivijskih zatvora u La Pazu, a datum suđenja nije objavljen.

Optužbe se odnose na navodno izvlačenje miliona dolara iz državnog fonda na privatne račune u vreme kada je Arse bio ministar ekonomije pod bivšim predsednikom Evom Moralesom, od 2006. do 2017. godine.

Iako je skandal prvi put izbio 2017. godine, istrage o navodnoj korupciji su zastale tokom Moralesovog mandata, jer su tada bolivijski sudovi bili poslušni vlastima.

Slučaj je ponovo otvoren kada je konzervativni predsednik Rodrigo Paz prošlog meseca preuzeo dužnost, okončavši skoro dve decenije dominacije stranke MAS.

Paz je vodio kampanju na obećanju da će očistiti vladu i tražiti pravdu za korupciju.

Na vlast je došao na talasu nezadovoljstva zbog najgore ekonomske krize u Boliviji za četiri decenije.

Arse je kritikovao optužbe kao politički progon.

„Ja sam žrtveni jarac. Optužbe su politički motivisane“, rekao je sudiji, insistirajući da nije imao veze s vladinim fondom koji je pod istragom, a koji je služio za podršku starosedeocima i seljacima, koji su činili okosnicu podrške MAS-u.

Zvaničnici uključeni u prethodnu istragu kažu da je Arse optužen za preusmeravanje novca iz projekata za razvoj sela da bi obezbedio lojalnost sindikata saveznika MAS-a i vođa domorodaca tokom predizbornih kampanja.

Bivši predsednik Morales je dobio tri uzastopna mandata, ali je smenjen 2019. godine kada je njegova četvrta pobeda na izborima pokrenula optužbe za prevaru i masovne proteste.

Arseovi advokati su zatražili od sudije da odobri njegovo puštanje na slobodu do suđenja, a kao razlog su naveli da se bivši predsednik lečio od raka bubrega pre nekoliko godina.

Ali sudija Elmer Laura je odbio žalbu, pa čak i prekoračio zahtev tužilaštva od tri meseca pritvora u centru za maloletnički pritvor, naloživši pet meseci u državnom zatvoru.

„Ovo su zločini koji direktno utiču na državnu imovinu i resurse koji su dodeljeni ranjivim sektorima“, rekao je Laura.

(Beta)

