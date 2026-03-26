Bivši akcionari Robnih kuća Beograd protestovaće 30. marta ispred kabineta predsednika Vućića

Udruženje akcionara-deoničara, poverilaca i bivših radnika kompanije Robnih kuća Beograd A.D. i preduzeća Robnih kuća Beograd D.D. saopštili su danas da će 30. marta 2026. održati protest ispred kabineta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića na Andrićevom Vencu broj 1.

Protest će trajati od 11 do 15 sati, a, kako su naveli, tokom prethodnog protesta, održanog 19. marta predat je zahtev Vučiću da primi delegaciju akcionara zbog nepoštovanja dogovora sa bivšom predsednicom Vlade Srbije, Anom Brnabić iz januara 2024 o isplati nadoknade akcionarima.

Udruženje je deset zahteva uputilo Vučiču, predsedniku Vlade Srbije, Đuri Macutu i predsednici Skupštine, Ani Brnabić.

„Protest koji će Udruženje održati nema političkih konotacija i odnosiće se samo na nepoštovanje zakona kada su u pitanju radnici Robnih kuća Beograd“, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

