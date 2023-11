Bivši američki senator o državnom trošku išao na putovanja radi seksa s maloletnicima u Evropi

Bivši uticajni senator američke savezne države Severne Dakote je krivično optužen da je o državnom trošku bar triput išao u Prag i druge gradove u Evropi radi plaćenog seksa s maloletnicima, navela je grupa koja je ne znajući to, organizovala ta putovanja.

Podaci o putovanjima bivšeg senatora Reja Holmberga (79) preko Udruženja Školskih uprava Severne Dakote pokazuju da je koristio državna sredstva za putovanja 2011, 2018. i 2019. za Prag i druge gradove uključujući Amsterdam i Berlin. Putovanja su organizovana kroz prosvetni program razmene poseta nastavnika i poslanika „Global Bridžis“ (Global Bridges) sa sedištem u Nemačkoj koji finansira parlament Severne Dakote.

Po saveznoj krivičnoj optužnici koja je postala javna ove nedelje, Holmberg je optužen da je putovao u Prag sa namerom da plati seks sa maloletnikom i da je priao slike seksualnog zlostavljanja dece, a kaže da nije kriv.

Poslanik Kongresa – parlamenta Severne Dakote Bob Martinson rekao je da je on birao poslanike koji su išli na ta putovanja – obično kombinaciju muškaraca i žena iz oba doma parlamenta, Predstavničkog doma i Senata, i demokrata i republikanaca da bi to bila „uravnotežena grupa ljudi zainteresovanih za učenje i koji bi se svi slagali tako da to ne bi bilo političko putovanje“.

Optuženi bivši senator Holmberg je „uspostavio zaista dobar odnos sa ‘Global bridžisom’ i dopao im se, pa su tražili da ide na te sastanke. Želeli su da on bude uključen“, rekao je Martinson.

Holmberg je dvaput putovao s nastavnicima i išao i na samostalna putovanja na koja je bio pozivan, ali se ne zna na koliko je ukupno putovanja Holmberg bio u okviru tog programa.

„Advokat mi kaže da ne razgovaram ni sa kim jer imam tu krivičnu stvar, tako da sledim savet svog advokata“, rekao je Holmberg u sredu za AP.

Sada 79-godišnjak, Holmberg je više od 45 godina bio član Senata Severne Dakote. Bio je moćan zakonodavac, predsedavajući Komiteta Senata za odobravanje novčanih sredstava koji piše budžete, a to je i najviši zakonodavni odbor. On je u poslednjoj deceniji bio na desetinama državno finansiranih putovanja širom SAD i inostranstva.

Holmberg je ostavku podneo prošle godine pošto je lokalni list pisao o desetinama njegovih tekstualnih poruka koje je razmenio s čovekom koji je u to vreme bio u zatvoru zbog slika seksualnog zlostavljanja dece.

Jedno državno telo je danas izglasalo suspenziju Holmbergove doživotne licence koju ima kao nastavnik.

Holmberg koji je u penziji, radio je i u državnim školama od 1967. do 2002. godine kao nastavnik, koordinator za nalaženje nestale dece i savetnik.

(Beta)

