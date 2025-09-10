Bivši američki tužilac na sudu jer je federalnog agenta gađao – sendvičom

Šon Čarls Dan, bivši tužilac u Ministarstvu pravosuđa SAD, izjasnio se u sredu da nije kriv po optužnici koja ga prekršajno tereti jer je u Vašingtonu federalnog agenta gađao sendvičom što je snimljeno kamerom i pretvorilo se u pravi hit na internetu.

Optužnica je prethodno bila za krivično delo, ali je prošle nedelje preinačena u prekršaj posle odbijanja Velike federalne porote da je prihvati u ranijem obliku. To je znak odbojnosti prema jačanju prisustva federalnih agenata snaga reda u glavnom gradu SAD koje je pokrenuo predsednik države Donald Tramp.

Suđenje pred porotom trebalo bi da počne 3. novembra.

Neki očevidac snimio je u noći 10. avgusta Šona Čarlsa Dana kako baca „duži kupovni sendvič“ na agenta Službe za carine i graničnu zaštitu, navodi se u sudskom podnesku.

Dok se video širio internetom, Bela kuća je po društvenim mrežama veličala Danovo hapšenje.

Međutim, prizor Dana kako agenta gađa sendvičem postao je i protestni simbol.

Više od 2.000 ljudi je uhapšeno po optužbama u vezi sa porastom nasilja otkako su 7. avgusta u Vašingtonu krenule akcije federalnih snaga bezbednosti koje je tamo nagomilao Tramp.

Više od 50 ljudi, uključujući Dana, optuženo je pred Okružnim federalnim sudom.

Tužioci su već tražili od suda da odbaci osam takvih slučajeva, uključujući optužnice protiv dve osobe zbog toga što su navodno pretile Trampu ubistvom.

Izuzetno se retko dešava da Federalna velika porota odbije optužnicu, ali se to dogodilo najmanje osam puta u šest postupaka koji su pokrenuti otkako je Tramp pre više od mesec dana povećao prisustvo snaga bezbednosti u glavnom gradu SAD.

Dan (37), stanovnik Vašingtona, bio je zaključno sa avgustom specijalista za međunarodne poslove u krivičnom odeljenju Ministarstva pravosuđa.

U noći 10. avgusta oko 23 sata Dan je prišao grupi agenata Službe za carinsku i graničnu zaštitu. Uperio je prst u jednoga od njih, opsovao ga i nazvao „fašistom“, piše u policijskom izveštaju.

Na snimku koji je načinio očevidac, vidi se Dan kako baca sendvič na grudi tog agenta, dodaje se u izveštaju.

„Šta ćeš ti ovde? Neću te u mom gradu!“ viknuo je Dan.

Pokušao je da pobegne, ali je priveden.

Glavna tužiteljka Pam Bondi je saopštila da je Dan pušten da se brani sa slobode.

Danov slučaj, sada kao prekršaj a ne kao krivično delo, dodeljen je federalnom sudiji Karlu Nikolsu koga je na tu funkciju nominovao Tramp u svom prvom predsedničkom mandatu.

(Beta)

