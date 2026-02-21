Bivši britanski premijer Džonson zatražio slanje neborbenih snaga u Ukrajinu

Bivši britanski premijer Boris Džonson (Johnson) izjavio je da bi Velika Britanija i njeni evropski saveznici trebalo odmah da rasporede neborbene snage u Ukrajini, kako bi pokazali ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da su zapadne zemlje zaista posvećene slobodi i nezavisnosti te nacije.

Govoreći uoči četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu, Džonson je za britansku televizijsku mrežu Bi Bi Si (BBC), čiji će ceo intervju biti emitovan sutra, rekao da bi snage trebalo da se upute u mirne regione, u neborbenim ulogama.

Kada bi bio usvojen, Džonsonov predlog bi označio veliku promenu politike Velike Britanije i njenih saveznika, koji izbegavaju javnu raspravu o takvom potezu iz straha da bi Rusija to shvatila kao zaoštravanje sukoba.

Koalicija voljnih, saveznika Ukrajine, radi na planovima za slanje trupa u Ukrajinu, a takvo raspoređivanje bi se dogodilo tek nakon sporazuma o okončanju borbi i bilo bi osmišljeno da nadgleda primirje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com