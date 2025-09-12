Bivši direktor Pošte Srbije na Kosovu: Beograd mogao da spreči gašenje pošte, nije pokazao spremnost

Bivši direktor Javnog preduzeća „Pošta Srbije“ na Kosovu, Ranđel Nojkić, izjavio je da je zvanični Beograd mogao da spreči gašenje srpske pošte na Kosovu da je iskoristio spremnost kosovskih institucija da se nađe rešenje.

„Ovo što se sada urađeno pokušano je još pre desetak godina, ali smo mi to sprečili. Tada je preko Privrednih komora Kosova, Srbije i Evropske unije postojala mogućnost da se pronađe rešenje“, rekao je Nojkić za Medija centar Čaglavica.

Prema njegovim rečima, tada je sprečeno gašenje pošte, jer je problem bio rešiv – mogla je da se dobije licenca od kosovskih institucija.

„Oni su nam je i obećali, bilo je potrebno samo da se podnese zahtev, a imali smo i jaku podršku međunarodne zajednice. Predstavnici međunarodne zajednice su videli da naša politika funkcioniše u okviru institucija Kosova i da je moguće pronaći rešenje“, rekao je Nojkić.

Kako je dodao, Beograd tada nije pokazao spremnost da problem reši.

„Uprkos mojim tvrdnjama da je ovo pitanje rešivo, poslali su svog predstavnika iz Beograda na Kosovo da sve to proveri. On je razgovarao sa institucijama Kosova i potvrdili su mu ono što sam i ja rekao – da je problem rešiv. Međutim, nakon toga nije bilo nikakve reakcije iz Beograda, pa se moglo očekivati da će do ovoga jednog dana doći“, kazao je Nojkić.

Komentarišući izjavu sadašnjeg direktora „Pošte Srbije“ na Kosovu, Ivana Milojevića, da je pošta u katastru bila upisana kao Pošta Gračanica, a da je sada to promenjeno, Nojkić navodi da se ta pošta nalazi na teritoriji opštine Gračanica po kosovskom sistemu.

„Prema tome, katastar koji je nadležan za Poštu Gračanica jeste Opština Gračanica, i taj problem je trebalo rešiti preko opštinskih institucija“, naveo je Nojkić.

Prema njegovim rečima, s obzirom da problem u vezi sa licencom nije rešen, jer kako kaže „nije bilo sluha u Beogradu, sada Kurti i njegova administracija rešavaju na ovaj način“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com