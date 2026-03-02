Bivši direktor VBA: Sve službe bezbednost rade na razbijanju studentskog pokreta iznutra

Na razbijanju studentskog pokreta u Srbiji angažovani su svi kapaciteti domaćih službi bezednosti, a postoji realna mogućnost da se on uništi iznutra, ocenio je bivši direktor Vojno-bezbednosne agencije Momir Stojanović.

On je za list Danas ocenio da je vlast politički i interesno instrumentalizovala sve bezbednosne službe u Srbiji, a one svoje aktivnosti sprovode i kroz infiltraciju u vrh studentskog pokreta.

Prema njegovim rečima, infiltracija se vrši kroz vrbovanje pojedinaca iz pokreta ili ubacivanje svojih ljudi u krug onih koji odlučuju u ime studenata.

„Sve te aktivnosti službi bezbednosti su suptilne i nisu javne, ali razaraju jedinstvo, odlučnost i poverenje u studentski pokret. Dnevno se sprovodi praćenje kreatanja, komunikacija, kontakata i veza lidera pokreta i na osnovu toga procenjuje mogućnost kompromitacije ili pridobijanja za rad“, smatra Stojanović.

Na pitanje kako studenti u blokadi mogu da detektuju ovaj rad bezbednosnih službi ili da mu se suprotstave, Stojanović kaže da oni „nemaju mnogo mogućnosti da mu se odupru, osim da ne pristanu na pretnje i ucene“, kao i da te aktivnosti dokumentuju i objave javnosti.

(Beta)

