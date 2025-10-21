Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi počeo odsluženje petogodišnje zatvorske kazne

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) stigao je jutros u jedan od ozloglašenih zatvora iz 19. veka u pariskom kvartu Monparnas uz visoke bezbednosne mere da počne odsluženje petogodišnje zatvorske kazne na koju je optužen zbog kriminalnog udruživanja radi finansiranja svoje izborne kampanje 2007. sa sredstvima iz Libije.

On je prvi bivši lider moderne Francuske koji ide u zatvor. Na putu za zatvor Sarkozi je izjavio da se „zatvara nedužan čovek“.

On osporava i presudu i neuobičajenu odluku sudije da ga pošalje u zatvor dok traje žalbeni postupak.

Krivični sud u Parizu osudio je krajem septembra bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog „zločinačke zavere“ jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu predsedničku kampanju 2007. godine.

On nastavlja da ističe da nije kriv u vrlo kontroveznoj aferi libijskog novca i u poruci objavljenoj na njegovom nalogu na platformi Iks (X) dok su ga vozili u zatvor napisao je – „Ne sumnjam da će prevladati istina. Ali koliko teška će biti cena za to“.

„Sa nepokolebljivom snagom kažem (francuskom narodu) da ne zatvaraju bivšeg predsednika jutros već nedužnog čoveka“, napisao je on.

Javnost u Francuskoj zaokupljena je pričom o tome kako je on od predsedničke Jelisejske palate sstigo do ozgloglašenog zatvora La Sante u Parizu.

Sarkozi je ranije danas pre kretanja za zatvor držeći se za ruku sa suprugom Karlom Bruni-Sarkozi izašao iz svog doma u Parizu.

Sarkozi i supruga polako su hodali pred grupom novinara da se pridruže njegovoj deci i unucima koji su bili ispred. On je mahao grupi pristalica koji su se tu okupili pre nego što je ušao u kola.

Stotine pristalica okupilo se danas ispred Sarkozijeve kuće u Parizu aplaudirajući i uzvikujući „Nikola, Nikola“ i pevajući francusku himnu. Dve francuske zastave okačene su na obližnjoj ogradi sa natpisom „Hrabrost Nikola, vrati se brzo“ i „prava Francuska je sa Nikolom“.

Sarkozijeva tri sina Žan (Jean), Pjer (Pierre) i Luj (Louis) i ćerka Đulija (Giulia), i njegovi unuci pridružili su se skupu.

Jedan od Sarkozijevih sinova Luj (Louis) pozvao za jutros ljude da se okupe u podrđku Sarkozija ispre dnjegovog doma.Od kada je on osuđen njegova supruga, supermodel i pevačica Karla Bruni-Sarkozi deli slike Sarkozijeve dece i pesama u njegovu čast na svojim društvenim mrežama.

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je primio konzervativca Sarkozija u svojoj predsedničkoj palati prošle nedelje.

„Uvek sam bio vrlo jasan u javnim izjavama o nezavisnosti sudstva u mojoj ulozi, ali bilo je normalno na ljudskom nivou da primim jednog od svojih prethodnika u ovom kontekstu“, rekao je juče Makron.

Sarkozijevi advokati rekli su da će bivši predsednik biti držan u samici, gde će biti udaljen od drugih zatvorenika iz bezbednosnih razloga.

Sarkozijev advokat Kristof Engren (Christophe Ingrain) rekao je za BFM TV da njenovo zatvaranje „jača njegovu odlučnost, jača njegov bes da dokaže svoju nevinost“. Advokat je rekao da Sarkozi planira da napiše knjigu o svom zatvorskom iskustvu.

Drugi njegov advokat rekao je danas da se bivši predsednik „mentalno pripremiio “ da bude držan u samici.

Rekao je da je Sarkozi spakovao torbu sa nekoliko džempera pošto je hladno u zatvoru i sa čepićima za uši pošto je u zatvoru jako bučno.

„Izolacija kao ona kroz koju će on proći je bolna ali se on pripremio“, rekao je advokat Žan-Mišel Darua.

Sarkozi je rekao za list Figaro da očekuje da bude u samici, gde će se držati daleko od drugih zatvorenika iz bezbednosnih razloga. Druga mogućnost je da bude držan u odeljenju zatvora za „osetljive“ zatvorenike, koje se još i naziva VIP odelenje.

„Ne bojim se zatvora. Držaću glavu uzdignutu i ispred vrata La Santea. Boriću se do kraja“, rekao je Sarkozi za list Žurnal di dimanš“ (Le Journal du dimanche). List prenosi da je Sarkozi već pripremio svoju torbu za zatvor sa odećom i 10 porodičnih slika koje može da ponese.

Sarkozi je takođe rekao za list Figaro da će poneti sa sobom tri knjige, što je dozvoljeni maksimum, uključujući dva toma „Grofa Montekristo“ od Aleksandra Dime (Alexandre Dumas), čiji junak pobegne iz ostrvskog zatvora pre nego što krene u potragu za osvetom.

Pariski sudija presudio je da Sarkozi mora da počne odsluženje kazne bez čekanja ishoda žalbe, zbog „ozbiljnosti poremećaja javnog reda izazvanog njegovim prestupom“.

Prema presudi, 70-ogodišnji Sarkozi će moći da podnese zahtev za oslobađanje u žalbenom sudu tek kada je u zatvoru, a sudije će tada imati do dva meseca da razmotre taj zahtev.

(Beta)

