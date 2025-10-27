Bivši gradonačelnik Istanbula uhapšen pod sumnjom za špijunažu

Bivši gradonačelnik Istanbula i istaknuti turski opozicionar Ekrem Imamoglu uhapšen je pod sumnjom za „političku špijunažu“, piše turski list Džumhurijet.

U okviru istrage glavnog tužioca Istanbula, sud u Istanbulu sinoć je naredio da se pored Imamoglua uhapse i novinar Merdan Janardag i marketinški stručnjak Nedžati Ozkan, koji je ranije vodio Imamogluovu kampanju za gradonačelnika.

„Sud u Istanbulu odlučio je da se osumnjičeni Ekrem Imamoglu, Merdan Janardag i Nedžati Ozkan liše slobode, u okviru istrage protiv vođe organizacije Ekrema Imamoglua pod optužbom za prikupljanje sredstava radi ilegalnog sticanja predsedničke kandidature Republikanske narodne partije… i za političku špijunažu prenošenjem ličnih podataka naših građana stranim zemljama i obaveštajnim jedinicama i sličnim postupcima“, navodi se u saopštenju Državnog tužilaštva Istanbula.

Imamoglu je predsednički kandidat opozicione Republikanske narodne partije i glavni politički protivnik aktuelnog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Israživanja javnog mnjenja pokazuju da Imamoglu ima veliku podršku turske javnosti i da bi mogao da pobedi na predsedničkim izborima 2028. Njemu je ranije pod raznim optužbama poništena fakultetska diploma i oduzet mandat.

Povod za novu optužbu je Imamogluova zvanična fotografija u kabinetu gradonačelnika sa turskim investitorom Husejinom Gunom, koji je u julu optužen za špijunažu.

Neke pristalice Erdoganove vladajuće partije smatraju da je optužba protiv Imamoglua na klimavim nogama.

Kolumnista Abdulkadir Selvi, poznat po bliskim vezama sa vlastima, smatra da nema dovoljno dokaza za optužnicu i da Imamoglu i Gun nisu povezani.

„Pružiti kao dokaz fotografiju napravljenu posle izborne pobede nije dovoljan dokaz da se Imamoglu bavio špijunažom“, rekao je Selvi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com