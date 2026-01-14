Bivši izraelski komandant: Režim u Iranu će pasti, videćemo ubrzo veliki američki napad

Brigadni general vojske Izraela u penziji i predsednik Izraelskog foruma za odbranu i bezbednost (ISDF) Amir Avivi ocenio je da će režim u Iranu pasti i da će SAD ubrzo intervenisati, piše danas izraelski list Džeruzalem post.“Danas mogu da kažem nešto što nismo mogli da kažemo pre mesec dana: ovaj režim pada. Neće biti iranskog režima i ovo će potpuno promeniti budućnost Izraela“, rekao je Avivi na konferenciji Džeruzalem posta kasno sinoć.

Avivi je dodao da očekuje veliki napad SAD na Iran.

„I zaista, mislim da ćemo u vrlo bliskoj budućnosti videti masovni američki napad, uz pomoć Izraela i demonstranata. Mislim da ovaj režim nema šanse i da će pasti“, rekao je predsednik ISDF, nevladine organizacije koja okuplja više desetina hiljada rezervnih oficira i operativaca iz svih grana izraelskih bezbednosnih snaga.

(Beta)

