Bivši ministar kulture: Selaković bi trebalo da ponudi ostavku

Bivši ministar kulture Vladan Vukosavljević je danas izjavio da bi aktuelni ministar kulture Nikola Selaković trebalo da podnese ostavku i da svoju nevinost dokaže na sudu s pozicije običnog građanina.

Komentarišući podizanje optužnog predloga Tužilaštva za organizovani kriminal protiv ministra Selakovića zbog „falsifikovanja službene isprave“ i „zloupotrebe službenog položaja“, Vukosavljević je agenciji Beta kazao daje „afera Generalštab“ uzburkala javnost na više izjava i stavova koji ukazuju da je tu bilo zloupotreba na različitim nivoima.

„Po zakonu, Selaković ne mora da odstupi s funkcije, ali s druge strane radi se o jednoj veoma neprijatnoj situaciji i bilo bi poželjno da ministar bar ponudi ostavku predsedniku Vlade bez obzira što negira svoju ulogu u svemu tome“, kazao je on.

„Postoji pretpostavka nevinosti dok se ne okonča sudski postupak, međutim ovo je delikatna situacija jer je ‘afera Generalštab’ uzburkala javnost s više izjava i stavova koji ukazuju da je tu bilo zloupotreba na različitim nivoima. U tom smislu ne bi bilo loše da Selaković uzme u obzir te činjenice i da činom ostavke pokuša da smiri okolnosti koje je to izazvalo u oblasti kulture“, rekao je Vukosavljević.

Po njegovim rečima, zbog „afere Generalštab“ pozicija ministra kulture je „načeta i ugrožena“.

Tu se umešao i predsednik Republike (Aleksandar Vučić), dodao je, „koji obećava neke abolicije i sve je to neko zamešateljstvo koje ukazuje na duboku krizu u radu naših ustanova kulture i samog Ministarstva“.

„Zato bi bilo dobro da se Selaković povuče i da se mimo funkcije suoči s posledicama i ishodom dugotrajnog sudskog procesa koji ga čeka“, naglasio je Vladan Vukosavljević koji je kao nestranačka ličnost bio ministar kulture u prvoj vladi Ane Brnabić.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića u vezi s nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra zgradama „Generalštaba“.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

„Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja sa preduzimanjem radnji u cilju utvrđivanja da li se u radnjama još nekih lica stiču obeležja krivičnog dela“, saopštilo je Tužilaštvo.

(Beta)

