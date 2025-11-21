Bivši poslanik EP u Velikoj Britaniji osuđen na 10 i po godina zatvora zbog mita u korist Rusije

Nejtan Gil (Nathan Gill), bivši poslanik Evropskog parlamenta (EP) za pro-Bregzit stranku UKIP, osuđen je danas u Londonu na deset i po godina zatvora zbog primanja mita u okviru proruske kampanje uticaja u EP.

Gil (52) je bio poslanik EP-a od 2014. do 2020. godine, prvo za UKIP, a zatim za Bregzit stranku (Brexit Party). Tokom tog vremena, radio je sa Najdželom Faražom (Nigel Farage), koji je takođe bio poslanik EP-a u tom periodu.

Gil je nastavio da predvodi stranku Reform UK u Velsu 2021. godine, ali više nije član antiimigracione stranke koju predvodi Faraž.

Slučaj, i teška kazna izrečena Gilu, nezgodni su za Reform UK i Faraža, koji vodi u anketama u Velikoj Britaniji.

„Vaše ponašanje je suštinski ugrozilo integritet jednog stranog zakonodavnog tela (EP)“, rekao je sudija Gilu i dodao da to predstavlja „ozbiljnu izdaju poverenja koje su mu birači ukazali“.

Gil je priznao osam tačaka optužbi za korupciju u periodu od 2018. do 2019. Davao je proruske izjave u EP-u i u medijima u zamenu za plaćanje.

U EP-u i u medijima, Natan Gil je „iznosio argumente u korist ruskih interesa u vezi sa Ukrajinom“ i za to je primao „velike“ sume novca, rekao je sudija.

Tužilac se pozvao na govor koji je Gil održao u Evropskom parlamentu 12. decembra 2018. godine. Taj tekst liči na preporuke koje mu je poslao Oleg Vološin, proruski ukrajinski političar, dodao je sudija.

Posle sednice u EP-u Gil je poslao video link svog govora Olegu Vološinu.

Novac koji je Gil primio došao je od ukrajinskog biznismena sa bliskim vezama sa Kremljem, Viktora Medvedčuka, prema tužilaštvu.

Za svaku svoju akciju Gil je „očekivao da dobije nekoliko hiljada, možda 5.000 funti ili evra“, rekao je sudija.

Gil je „iskoristio svoj privilegovani položaj da stavi zlonamerne interese Rusije ispred interesa Velike Britanije u zamenu za novac, što predstavlja izdaju naše zemlje, našeg naroda i naše nacionalne bezbednosti“, rekao je ministar bezbednosti Den Džarvis (Dan Jarvis) posle presude.

(Beta)

