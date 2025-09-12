Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora za pripremu državnog udara

Sudsko veće brazilskog Vrhovnog suda osudilo je bivšeg predsednika Žaira Bolsonara na 27 godina i tri meseca zatvora zbog planiranja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine.

Petočlano sudsko veće sudija Vrhovnog suda izreklo je presudu samo nekoliko sati pošto su proglasili bivšeg lidera krivim, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Oni su ustanovili da je kriv za predvođenje zavere čiji cilj je bio da se on održi na vlasti posle poraza na izborima 2022. godine od svog levičarskog rivala Luša Injacija Lula da Silve.

Četvoro od pet sudija veća se izjasnilo da je kriv dok je jedan sudija glasao da se Bolsonaro oslobodi optužbi.

Bolsonarovi advokati nazvali su presudu „apsurdno preteranom“ i rekli su da će uložiti „odgovarajuću žalbu“, uključujući i na međunarodnom nivou.

Veće Vrhovnog suda mu je takođe zabranilo da se kandiduje za neku javnu funkciju do 2033. godine.

Bolsonaro, kome je određen kućni pritvor pošto se smatralo da postoji rizik od bekstva, nije lično prisustvovao završnoj fazi svog suđenja.

On je ranije rekao da je cilj suđenja da bude sprečen da se kandiduje na predsedničkim izborima 2026. godine, iako mu je već ranije zabranjeno vršenje javnih funkcija po odvojenim optužnicama. On je suđenje takođe nazvao „lovom na veštice“.

Te reči je isto upotrebio američki predsednik Donald Tramp koji je uveo carine od 50 odsto na brazilsku robu, rekavši da je to odmazda za suđenje Bolsonaru.

Reagujući na proglašenje Bolsonara krivim, Tramp je rekao da je to „vrlo iznenađujuće“ i poredio to sa sopstvenim iskustvom.

„To mnogo liči na ono što su pokušali da urade sa mnom. Ali uopšte nisu uspeli“, rekao je Tramp.

Državni sekretar SAD Marko Rubio rekao je da je brazilski Vrhovni sud „nepravedno presudio da zatvori bivšeg predsednika Žaira Bolsonara“ i zapretio „primerenim odgovorom na taj lov na veštice“.

Na to je brzo reagovalo brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova, koje je na mreži Iks napisalo da „pretnje kao ona što je uputio državni sekretar SAD Marko Rubio u saopštenju u kome napada brazilski autoritet i ignoriše zabeležene činjenice i ubedljive dokaze neće zastrašiti našu demokratiju“.

Ekstremno desni političar Bolsonaro koji je vladao Brazilom između 2019. i 2022, prvi je bivši brazilski predsednik osuđen za pokušaj državnog udara.

(Beta)

