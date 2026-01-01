Bivši predsednik Brazila danas treba da se vrati u zatvor posle hospitalizacije

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro (Jair) trebalo bi danas da napusti kliniku gde je operisan i vrati se odmah u zatvorsku ćeliju gde služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča, saopštili su lekari.

Bivši lider krajnje desnice primljen je 24. decembra u privatnu kliniku DF Star u Braziliji na operaciju na Božić i tada mu je operisana hernija, prenela je belgijska javna televizija RTBF.

„Sve ide dobro postoperativno, tako da zadržavamo naš plan otpusta za danas“, rekao je hirurg Klaudio Birolini (Claudio) na konferenciji za novinare.

Bolsonaro (70) pati od posledica napada iz 2018. godine u kojem je izboden nožem u stomak tokom predizbornog skupa. Od tada je imao nekoliko hirurških intervencija.

Ta devetodnevna hospitalizacija bila je prvi izlazak Bolsonara od njegovog zatvaranja krajem novembra u sedištu federalne policije u Braziliji, gde služi zatvorsku kaznu.

On je uvek tvrdio da je nevin. Njegov tim odbrane zahteva da kaznu služi u kućnom pritvoru, navodeći njegovo zdravstveno stanje.

Bolsonaro koji je bio predsednik od 2019. do 2022. godine osuđen je u septembru na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča čiji je cilj bio da se spreči povratak na vlast njegovog levičarskog rivala Luiza Inasija Lule da Silve (Inacio) koji ga je pobedio na predsedničkim izborima u oktobru 2022.

(Beta)

