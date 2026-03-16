Bivši predsednik Francuske ponovo na sudu

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi (71) danas je ponovo bio u sudu u Parizu, na ročištu povodom svoje žalbe na presudu kojom je osuđen zbog ilegalnog finansiranja Libije njegove kampanje pred predsedničke izbore 2007. godine.

On je po toj presudi prošle godine proveo 20 dana u zatvoru.

Sarkozi osporava septembarsku presudu pariskog suda kojom je proglašen krivim za „kriminalnu zaveru“. Osuđen je na pet godina zatvora zbog navodnog učešća u dogovoru za dobijanje sredstava od vlade pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija u zamenu za političke i diplomatske usluge.

To je prvi put da je neki bivši predsednik Francuske osuđen na zatvorsku kaznu.

Sarkozi, koji je vodio Francusku od 2007. do 2012. godine, počeo je da izdržava kaznu kada je pariski Apelacioni sud naredio njegovo puštanje na slobodu pod sudskim nadzorom do novog suđenja.

Suđenje po žalbi koje bi trebalo da traje do 3. juna, ponovo će razmotriti sve dokaze i svedočenja u vezi sa Sarkozijem i devet saoptuženih, uključujući tri bivša ministra.

U septembru su sudije utvrdile da su Sarkozi i njegovi saradnici formirali kriminalno udruženje između 2005. i 2007. godine da bi obezbedili novac Libije za podršku svojoj predsedničkoj kandidaturi koja je potom bila uspešna.

Sarkozi je negirao bilo kakva krivična dela i tvrdio da su optužbe politički motivisane.

Suočio se sa više sudskih postupaka otkako je napustio funkciju, ali je i dalje uticajan na konzervativnom političkom krilu.

U drugom postupku Kasacioni sud – najviši sud Francuske – je u novembru potvrdio presudu Sarkoziju zbog nezakonitog finansiranja kampanje za reizbor na mesto predsednika 2012. godine u čemu nije uspeo. Osuđen je na šest meseci kućnog zatvora uz elektronski nadzor, ali ta kazna još nije sprovedena.

